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Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Suriye’nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50’ye yaklaştı." dedi.

Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 4.05.2023 - 14:09 Güncelleme: 4.05.2023 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Suriye'nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yaklaştı.' dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Kendisine hediye edilen 'Çerkez kalpağı' ile konuşmasını yapan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Milleti, 85 milyonu 'bir ve bütün' olarak nitelendiren Akar, 'Biz tek yumruk, tek yüreğiz. Birlikten kuvvet doğuyor. Aramızdaki kardeşliği, birliği beraberliği bozmak için fitne ve fesat eksik olmuyor. Bunu bilecek buna göre tedbirlerimizi alacağız.' diye konuştu.

Birliğin, beraberliğin bozulmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

'Biz biriz, bu bayrak bizim bayrağımız, bu Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimiz, bu tarih bizim tarihimiz. Dolayısıyla dışarıdan gelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdürdük, inşallah sürdüreceğiz. Bu Cumhuriyeti biz kurduk, Milli Mücadele'yi biz yaptık, terörle mücadeleyi biz yaptık, yapıyoruz. Şehitlerimiz yan yana yatıyor. Bu memleket, bu Cumhuriyet, bu devlet bizim. Bunlar için çalışmak bizim boynumuzun borcu.'

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önündeki en büyük tehdidi terör olarak nitelendiren Akar, 'Efendilerinin elinde oyuncak, kukla olan terör örgütü PKK ve türevlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerini kullanmak suretiyle bize tehdit oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi, egemenliğimizi, güvenliğimizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar yapılan mücadelelerle 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hale getirildi.' dedi.

'TERÖRİSTLERİ KAÇTIKLARI YERE KADAR KOVALAYACAĞIZ'

'Terörü kaynağında yok etme' anlayışı ile operasyonların hem Irak'ın hem Suriye'nin kuzeyinde kararlılıkla sürdüğünü aktaran Akar, şunları kaydetti:

'Teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnşallah 85 milyon asil milletimizi, başına musallat olan bu beladan kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla buna da muktediriz. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ait barınaklar, sığınaklar inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Biraz önce aldığımız habere göre de Suriye'nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yaklaştı.' ifadelerini kullandı.

Akar, Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda teröristlerin büyük panik içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

'Teröristlerin elebaşları teröristlere moral vermeye çalışıyorlar. 'Korkmayın, dayanın' diyorlar. Ne zamana kadar? 14 Mayıs'a kadar. 'Bu seçimde sizi kurtaracağız' diyorlar. Dolayısıyla bu seçim bir zihniyet meselesi. Bunu görmek lazım. Teröristlerin bu seçimden umutları var. Bunu anlamak lazım. Kim olursa olsun, teröristlerle arasına mesafe koymayanların bu milletle problemi var demektir. Bu problemi de milletimiz 14 Mayıs'ta affetmeyecektir.'

Öte yandan Akar, etkinlik öncesinde Erciyes Kültür Merkezi'ndeki toplantıda doktorlarla bir araya geldi.

Sağlık alanında önemli atılımlar yapıldığını, tıp eğitimindeki başarıların yurt dışında takdir gördüğünü aktaran Akar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak bunun için yapılması gerekenleri yapmaya devam ettiklerini söyledi.

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