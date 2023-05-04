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AK Parti'li Dağ: Günlük petrol tüketimimiz 850 bin varil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gabar'da yeni bulunan günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrolün çok önemli olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin 850 bin varil olduğunu ifade etti.

AK Parti'li Dağ: Günlük petrol tüketimimiz 850 bin varil
Ekleme: 4.05.2023 - 11:00 Güncelleme: 4.05.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Dağ: Günlük petrol tüketimimiz 850 bin varil
Seçime sayılı günler kala adayların il ve ilçe ziyaretleri yoğun olarak sürüyor.

Adaylar vatandaşla bir araya gelerek vaatlerini anlatırken AK Parti cephesinde bir yandan da Türkiye'nin mega projelerinin açılışları yapılıyor. Öte yandan yeni projelerin ise temelleri atılmaya devam ediyor. Sağlık sektöründe başarısını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye'de devlet hastaneleri yükselişini gösteriyor.

Yeni bir hastanenin temeli ise İzmir'in Kiraz ilçesinde atıldı.

Temel atma töreni düzenlendi

Kiraz ilçesinde 29 bin 890 metrekarelik alana yapılacak 75 yataklı devlet hastanesi için temel atma töreni düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, törende yaptığı konuşmada ilçeye hizmet verecek hastanenin temelini atmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

'Milletvekili olmasak da Kiraz'ın arkasında dağ gibi duracağız'

Kirazlıların her zaman arkalarında durduğunu belirten Dağ, 'Kiraz, 14 Mayıs'ta da yine arkamızda dağ gibi duracağını gösteriyor. Önümüzdeki dönem biz milletvekili olmasak da Kiraz'ın arkasında dağ gibi durmaya devam edeceğiz.' dedi.

'Terör örgütlerinin kimden medet umduklarını da biliyorsunuz'

14 Mayıs'ta ülkenin huzurunun, birliğinin devam etmesi için güzel bir cevap verilmesi gerektiğini belirten Dağ, şu ifadeleri kullandı:

Çünkü birileri huzurumuzu bozmak istiyor. Bazı terör örgütlerinin bitinin canlandığını, son dönemdeki operasyonlarla yaşadıkları zorlukları ve bu zorluğun ortadan kalkması için 14 Mayıs'ı beklediklerini gördünüz değil mi? Kimden medet umduklarını da biliyorsunuz. Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Menderes bunlara yol vermez.

'Bizim günlük petrol tüketimimiz 850 bin varil'

15 Temmuz sonrası farklı bir ülkenin olduğunu dile getiren Dağ, şunları kaydetti:

TCG Anadolu gemimiz envanterimize girdi. Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulundu. Bu çok önemli, çünkü bizim günlük petrol tüketimimiz 850 bin varil. Biz bundan sonra kendi petrolümüzü çıkartıyor olacağız.

Gabar'da petrol hangi sayede bulundu, şimdi anlıyoruz değil mi? Suriye'de, Irak'ta petrol var, bizde niye yok? İşte oralar terörden temizlendikçe petrol arama çalışmaları başladı.

'Sizden aldığımız aşkla, şevkle ve destekle hizmetlerimizi devam ediyoruz'

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise milletvekilliği döneminde kendilerini engellemeye çalıştıklarını belirterek şu ifadeyi kullandı:

Kiraz Devlet Hastanesi'nin yapımını engellemeye çalıştılar. Kiraz ve Ödemiş'te TOKİ, Bergama'da Millet Bahçesi'ni engellemeye çalıştılar. Sizden aldığımız aşkla, şevkle ve destekle hizmetlerimizi devam ediyoruz, temelini attığımız hastanemiz Kiraz'a hayırlı olsun.

29 bin 890 metrekarelik alana kurulacak

Kiraz Kaymakamı Onur Titiz de 29 bin 890 metrekarelik alanına kurulacak hastanenin, 75 yatak kapasitesiyle 22 poliklinik ve 16 branşta uzman hekimlerce tedavi ve hizmet vereceğini söyledi.

Törene Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve vatandaşlar katıldı.
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