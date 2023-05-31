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Beyaz Gazete
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The Economist'ten 'U' dönüşü: Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oyların yüzde 52,16'sını alan Erdoğan'ın zaferi Dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Seçim sürecindeki kapağı ile tepkilerin hedefi olan İngiliz The Economist dergisi 'U' dönüşü yaptı. Dergi seçim sonrası hazırladığı haberde 'Erdoğan'ın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı zaferi, zaten ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor.' ifadelerine yer verdi.

The Economist'ten 'U' dönüşü: Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor
Ekleme: 31.05.2023 - 09:46 Güncelleme: 31.05.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
The Economist'ten 'U' dönüşü: Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor
Tarihinde ilk defa ikinci tura giden Türkiye'yi yakından takip eden dünya basını Erdoğan'ın zaferine geniş yer ayırmaya devam ederken İngiliz The Economist dergisinden 'U' dönüşü olarak yorumlanan bir analiz geldi.

Seçim sonrası Ankara'daki gelişmeleri anbean okurları ile paylaşan The Economist şu değerlendirmede bulundu;

'Erdoğan'ın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı zaferi, zaten ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor.'

Seçimin hemen ardından ''Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktı' diyen İngiliz dergi haberinde şu ifadelere yer vermişti;
'Türkiye'yi 20 yıldır önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, şimdi bunu beş ve belki daha fazla yıl daha sürdürecek'

The Economist'ten 'U' dönüşü: Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, The Economist'in bugün paylaştığı kapağa tepki göstermişti.

Kalın, 'Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı' demiş, Çelik ise 'Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar' ifadelerini kullanmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'The Economist dergisi manşetiyle nifak saçıyor. Hepsi birden Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yapıyor' demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Biz milleti namerde muhtaç etmediğimiz için, maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için 'Erdoğan gitsin' diyorlar. Kim gelsin istiyorlar, tam da bunların tersini vadeden Kılıçdaroğlu gelsin istiyorlar. İnşallah bu millet bunun hesabını soracak.'

The Economist'ten 'U' dönüşü: Erdoğan'ın ne kadar güce sahip olduğunu gösteriyor
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