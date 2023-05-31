Sultangazi'de Reis dediği için küçük çocuğa hakaret eden fırıncı tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerde önde olması muhalif seçmeni sinirlendirmeye devam ediyor.Bu kapsamda her kesimdeki insanlara hakaret eden muhalif seçmenin bu kez de hedefinde çocuk vardı.İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan olay bir anda geniş kitleye ulaştı.Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonların oyunu almasını hazmeden bir Fırın sahibi, ekmek almaya giden ve 'Reis' diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa, hakaretler savurdu.Fırıncı “İtlere ekmek satmıyoruz” diyerek, çocuğu dükkandan çıkardı.Çocuğun işletme sahibi K.Y, tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'silahla tehdit' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.Bunun üzerine K.Y, çalıştığı fırında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.Sultangazi Belediyesi ekipleri de yaptıkları inceleme sonucunda aykırılıklar tespit ettiği iş yerini mühürleyip dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatını da iptal etmişti.Sultangazi'de ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'silahla tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderilen K.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.