İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...

aşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi seçimi zaferle tamamlamasının ardından muhalefette tartışmalar alevlendi. Kemal Kılıçdaroğlu gibi Meral Akşener'in de koltuğu sallanıyor. Akşener'e karşı kurultayda aday çıkarmaya hazırlanan bir grup harekete geçti. Ayrıca, İYİ Parti teşkilatlarında da kopuşlar yaşanıyor. İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı ve milletvekili adayı İhsan Önder Albayrak, şahsi menfaatlerin, davanın önüne geçtiğini söyleyerek istifa etti. Altınova İlçe Başkanı Murat Çakır da istifa ettiğini duyurmuştu.Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası muhalefette yeniden bir yapılanma bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu gibi Meral Akşener'i de zor günler bekliyor. Akşener, 24-25 Haziran'da kurultayda aday olacak ve güven tazelemek isteyecek. Ancak Akener'in karşısına muhaliflerin bir aday çıkarma arayışında olduğu da belirtiliyor. Ayrıca, CHP'nin peşine takılmanın bedelini ödeyen İYİ Parti'de teşkilatlarda da istifalar başladı.İYİ Parti Tuzla İlçe Başkanı ve milletvekili adayı İhsan Önder Albayrak sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulunarak istifa ettiğini duyurdu.Albayrak şu ifadeleri kullandı:Verdiğim emeklerin, maddi manevi fedakarlıkların Vatan için olduğunu düşünerek gece gündüz koşturmaların bir amaç olduğuna inanarak, evlatlarım ve ailemin yüksek anlayışlarıyla çalıştım çabaladım. Bulunduğum yerde İYİ Parti en iyi yerlere gelsin diye uğraştım. Ama sonunda gördüm ki şahsi menfaatler yüce amaçların önüne geçmiş ve bizler figüran olmuşuz. Hal böyle olunca düşüncelerim değişmeyeceğine ve partime ihanet etmeyeceğime göre en iyisi siyasetten uzaklaşmaktır diye düşündüm.Rahmetli babamın öğüdünü hatırlayarak, vatana en iyi hizmeti işimi en iyi yaparak sağlayacağımı anladım. Bugünden itibaren İYİ Parti üyeliğimden istifa ederek sade vatandaş hayatıma geçmeye karar verdim. Bu uzun süre önce aldığım bir karardı ancak seçim sürecinde partime zarar vermemek adına bugünü bekledim.Sade bir vatandaş olarak dün neye inanıyorsam bugünde ona inanıyorum. İyiliğin ve liyakatin kurtuluşumuz olduğuna sonuna kadar inanmaya devam edeceğim.Doktor olarak işimi en iyi yapan doktorlardan biri olmaya çalışacağım. Ama siyaset artık benden uzak olsun. Dervişin dediği gibi bir şey biliyorsam o da haddimdir.Kalın sağlıcakla…İYİ Parti'de bir istifa da Altınova'da yaşandı. İYİ Parti Altınova İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çakır, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile istifasını duyurdu.