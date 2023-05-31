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Beyaz Gazete
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28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

Seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını "Başarısızlık algısı oluşur" diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti. Zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için "ara dönem MYK'sı" kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu, iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek.

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor
Ekleme: 31.05.2023 - 10:43 Güncelleme: 31.05.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor
Seçim gecesi MYK üyelerinin toplu istifasını 'Başarısızlık algısı oluşur' diyerek geri çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine çark etti. Zaman kazanmak ve toplumun öfke ateşini düşürmek için 'ara dönem MYK'sı' kurmaya karar veren Kılıçdaroğlu, iddialara göre yarın mevcut MYK üyelerinin toplu istifasını kabul edecek.

Koltuğu koruyabilmek için yerel seçimlere kadar kurultayı erteleme gayretinde olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun tepkileri dindirmek amacıyla istifaları onaylayacağı bildirildi.

Yarın saat 13.00'da gerçekleşecek olan MYK toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde Tuncay Özkan'ın şimdiden odasını boşaltmaya başladığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin ise istifa sonrası akademisyenliğe dönmeye hazırlandığı aktarıldı.

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

MECLİS'TE DE DEĞİŞİM GELİYOR

Öte yandan dün TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Meclis'teki görev değişiminin sinyallerini verdi. Yemin töreninin ardından cumartesi günü kapalı grup toplantısı yapacaklarını açıklayan Özel, 'Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapamayız' dedi.

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

Toplantıda 1 grup başkanı ve 3 grup başkanvekili seçeceklerini belirten Özel, hem kendisinin hem de Engin Altay'ın grup başkanvekilliğine talip olmadığını duyurdu.

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de bomba iddia! Odalar boşaltılıyor

CHP'DE KURULTAYDAN KAÇMA ÇABALARI

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP'de gözler kurultay sürecine çevrilirken gündeme düşen bir başka iddia parti tabanında tepkiye yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yerel seçimlere birlik-beraberlik içinde girilmesi gerektiğini bahane eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti kurmayları, kurultay sürecini bu dönemin sonrasına ertelemeyi değerlendiriyor.

Kamuoyundan gelen 'istifa' çağrıları sonrası CHP'deki koltuk telaşı zirve yaparken, kurultay takviminin yarınki MYK toplantısında şekillenmesi bekleniyor.

Geçen sene de erken seçim ihtimali ve salgın koşullarını gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs öncesi milletvekili aday listelerini belirlerken temayül yoklaması yapmaya da gerek duymamıştı.

Her fırsatta demokrasi güzellemesi yapıp parti içinde tek adam yönetimi inşa eden Kılıçdaroğlu, 4 partiye aday listesini açıp 100'e yakın CHP'li siyasinin üstünü çizmiş, küçük ortaklara Meclis'te toplam 38 koltuk hediye etmişti.


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