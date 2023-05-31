11 ay boyunca 25 metreküp doğal gaz bedava: 1500 lira cepte kalacak

Türkiye'de 19.7 milyon doğalgaz abonesi var. Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı ise 2.8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli doğalgaz abonesi bulunuyor. 30 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ücretsiz ve indirimli doğalgazın geçerli olacağı tarihler belli olmuştu.Buna göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğalgaz tüketimleri için 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmadı. Kesilen faturalarda tutar yerinde ‘sıfır' yazdı.İlk fatura tarihi bugün itibarıyla sona erecek. Bundan sonra 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda da 25 metreküpe kadar (mutfak kullanımı için yeterli oluyor) indirim yapılacak. Bir başka deyişle önümüzdeki 11 ay boyunca doğalgaz faturalarına yansıtılacak kullanım bedelinden 25 metreküplük tutar indirilecek.25 metreküpün faturaya yansıması bölgeye göre değişmekle birlikte yaklaşık 130-150 lira arasında. 11 ay sonunda yaklaşık 1.500 lira vatandaşın cebinden kalmış olacak. Bedelsiz kullanım ve indirimle birlikte vatandaşın cebinde kalacak toplam tutar 40 milyar lira.Merkezi sistem tüketicilerine uygulanacak tüketim indirim miktarı, merkezi sisteme bağlı toplam konut, ibadethane ve cemevi toplam sayısından bireysel aboneliği bulunan daire sayısı düşülerek bulunan sayının 25 metreküp ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Bu tüketime tekabül eden sistem kullanım bedelleri ile diğer tutarlar merkezi ısıtma sistemi müşterisine tahakkuk ettirilecek faturada indirime konu edilecek.Merkezi sistem binalardaki bireysel aboneler kendi abonelikleri üzerinden indirim uygulamasından yararlanacak. Örneğin 40 dairelik bir merkezi sistem binada 20 adet bireysel abonelik (mutfak ve/veya şofben için) varsa bu abonelerin doğrudan kendi faturalarında indirim uygulanacak, geriye kalan bireysel aboneliği olmayan 20 daire için ise merkezi sistem aboneliği üzerinden en fazla 20x25 metreküp olarak hesaplanacak şekilde indirim uygulanacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğalgazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında ‘sıfır fiyat' yöntemini uygulayacak. Değişiklik mayıs ayı enflasyonunda sert bir düşüşe neden olacak. Diğer aylarda 25 metreküp üstü ödenen fiyat dikkate alınacak1 Mayıs 2024 tarihine kadarki tüketim faturalarında, tüketimin 25 metreküpe kadar olan kısmı için indirim tutarı hesaplanacak ve hesaplanan indirim tutarı toplam fatura tutarından düşülecek. Yapılacak hesaplamalarda; doğalgaz tüketiminden indirilecek 25 metreküpe kadar olan kısım ‘her bir sayaç esas alınarak' belirlenecek.Faturalandırma dönemi içerisinde sayaçtan ölçülen tüketimin 25 metreküpe ulaşmaması halinde 25 metreküpten eksik kalan miktar sonraki dönemlerde indirime konu edilmeyecek. Yani 25 metreküplük hak fatura dönemi için geçerli olacak.Faturalandırma döneminin herhangi bir nedenle 60 günü aşması durumunda, önceki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için doğalgaz tüketiminin en fazla 25 metreküpe kadar olan kısmı tüketim miktarından indirilecek.