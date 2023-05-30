Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa fırıncı hakaret etti

Ekmek almaya giden çocuğu “İtlere ekmek satmıyoruz” diyerek geri gönderen fırıncıya, çocuğun yakınları tepki gösterdi. “Reis” diye bağırdığı için ekmek vermediğini savunan fırıncı, bir de üstüne bıçakla aileyi tehdit etti. O fırın ve sahibi ile ilgili soruşturma açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın milyonların oyunu alarak yeniden “Cumhurbaşkanı” seçilmesini hazmedemeyenler, bu kez bir çocuğu hedef aldı…



Olay, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir fırında yaşandı…



Fırın sahibi, ekmek almaya giden ve "Reis" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa, hakaretler savurdu.



“Köpeklere ekmek satmıyoruz”

Fırıncı “İtlere ekmek satmıyoruz” diyerek, çocuğu dükkandan çıkardı.



Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, aynı kişi tarafından bıçakla tehdit edildi.



O anları kayda alan çocuğun yakınları, dava açacaklarını belirtti.



İnceleme başlatıldı

Öte yandan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, fırınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.



Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesini kullandı.



Ruhsata aykırılıklar tespit edildi

Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:



"Bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibarıyla gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."