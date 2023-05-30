  • USD: 20,05 - 20,08
  • EURO: 21,49 - 21,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,16

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,16

27.580.965 Oy
%47,84

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,84

25.300.624 Oy

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 30 Mayıs hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da sağanak yağış etkili olurken, yeni uyarı geldi. Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 30 Mayıs hava durumu tahminleri.

Ekleme: 30.05.2023 - 09:40 Güncelleme: 30.05.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin(Şanlıurfa hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve iç Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Valilikten yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir haricinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Artvin ve Rize çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ilk saatler Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şanlıurfa haric) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ilk saatler Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CNN'de çarpıcı Erdoğan yorumu: Türkiye kilit rol oynayacak!
Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Sultangazi'de 'Reis' diye bağıran çocuğa fırıncı hakaret etti
Türkiye'nin seçim sonuçları kararındaki en etkili şeyin 'ESER' olduğunu gösterdi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı: 'Git torun sev'
'Erdoğan kazanırsa heykelini dikerim' demişti: AK Parti'den Tanju Özcan'a çimento
Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Antidepresan ilaçlarının kullanımı artıyorsa sebebi sensin
CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı 'istifa et' çağrısı: Ortada tam bir başarısızlık var
Milli Savunma Bakanı Akar'dan terörde kararlılık vurgusu: Ya teslim olacaklar ya da gömülüp gidecekler
Zafer Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na tepki: Diğer dört partiden daha fazla katkı sağladık ama bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz
CHP yandaşı Can Ataklı seçim sonuçlarını hazmedemedi: İktidar kaybettiğini çok iyi biliyor
Ankara’da sağanak sonrası sel! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Dışişleri Bakanlığı: Kosova’da yaşanan olayları endişeyle takip ediyoruz
CHP'nin yenilgisinden sorumlu tutulan Tuncay Özkan'ın seçim öncesindeki videosu gündem oldu: Bana gelen gizli ankette Erdoğan'ın oyu yüzde 26
Enflasyon hesaplamasına 'ücretsiz doğal gaz' ayarı: 'Sıfır fiyat' yöntemi uygulanacak
CHP'lilerin 'milyonlarca Suriyeli oy kullandı' yalanına Nevşin Mengü'den tepki: Gerçekçi değilsiniz kendinizle yüzleşmezseniz kaybetmeye devam edeceksiniz
Batı'nın Erdoğan hazımsızlığı: Kara kara düşünüyorlar... 'Artık seçimler bitti, Erdoğan daha güçlü'
CHP'de bakanlık hayali ile TBMM dışında kalan isimler
O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O ilde kuvvetli yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! Anket dönemi başlıyor

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

Erdoğan'ın zaferini kutlayan genç kıza taşlı saldırı!

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

EYT’liye hem zam hem çifte ikramiye! Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak?

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik

WhatsApp duyurdu! Milyonların beklediği özellik