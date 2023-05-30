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İyi Parti'de seçimin faturası kesiliyor: İç hesaplaşma başladı

Seçimlerde beklediği sonucu alamayan İyi Parti'de başarısızlığın faturası için kollar sıvandı. Parti içindeki bazı isimlerin, seçim dönemindeki bazı tutumlardan rahatsız olduğu ve Meral Akşener'e karşı bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Ekleme: 30.05.2023 - 10:45 Güncelleme: 30.05.2023 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'de seçimin faturası kesiliyor: İç hesaplaşma başladı
14 Mayıs'ta yapılan seçimler ilk turda bitmemiş, Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur yolu açılmıştı.

İkinci turda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup ederek yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası başarısızlığın nedenini araştıran muhalefet karışmaya başladı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken İyi Parti cephesinde de durum pek farklı değil.

İyi Parti'de iç hesaplaşma başladı
Seçimden istediği sonucu alamayan İyi Parti'de de 'iç hesaplaşma' başladı.

İyi Parti cephesinde Meral Akşener'e muhalif bazı isimler, partinin milletvekili seçimlerinde aldığı oyu yeterli bulmadı.

Özellikle seçimlerin ardından yapılan 'Oyların korunması da bir başarı' değerlendirmesinin, parti içindeki Akşener muhalifleri tarafından epey tepki çektiği öğrenildi.

Bazı İyi Partililer yaşanan oy kaybı ve yapılan yanlışları sorguluyor
Seçim sonrası açıklamanın yanı sıra seçim öncesi alınan bazı kararların da partiye zarar verdiği ve oy kaybı yaşattığı görüşü hakim olmaya başladı.

Bi diğer görüş ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yanlış olduğu ve Akşener'in masaya dönmek yerine, “kendisinin bizzat cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenin karşısına çıkmış olması halinde, Türk siyasetinde bugün bambaşka durumların konuşulabileceği, İyi Parti’nin, içine AK Parti seçmenini de alacak merkez sağ seçmeninin adresi olacağı” yorumları yapılıyor.

'Türk milliyetçilerini kapsayamadı'
Ayrıca adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiğini söyleyen Akşener'e muhalif İyi Partililer, 'partinin kurumsallaşamadığı ve Türk milliyetçilerini kapsayamadığı' konusunda da eleştiriler getiriyor.

Akşener'e muhalif isimlerin partinin başarısızlığına bir sebep olarak da, 'muhalefetin Anadolu halkını tanımadığını' işaret ediyor.

Akşener'e muhalif ekip toplanıyor
Tüm bunların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın kulis haberine göre, Akşener’e muhalif ekibin bugün İstanbul’da bir toplantı yapacağı öğrenildi.

24-25 Haziran’daki kurultayda da Akşener’in karşısına bir adayın çıkabileceği öngörülüyor.
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