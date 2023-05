AK Partili Akbaşoğlu: Kazanan milletimizin tamamıdır

Yeni seçilen milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri bugün de devam etti. Seçildikleri illerden mazbatasını alan 50'ye yakın milletvekili, Meclis Şeref Holü'ne gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kayıt işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Akbaşoğlu, 'Bu seçimlerle beraber 81 vilayetimiz, 85 milyon insanımız kazanmıştır. Bütün Türk dünyası ve İslam dünyası kazanmıştır, bütün mazlumlar kazanmıştır. 'Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür' sözü, emperyalist ve siyonistlerin uğraşına rağmen kısılamamıştır. Tekrar Birleşmiş Milletler'de yankılanmaya devam edecektir. Bu önemli bir tarihi dönüm noktasıdır. Bu manada; kazanan milletimizin tamamıdır, milletimizdir, bütün mazlum coğrafyalardır. Kaybedenler ise millete rağmen iftira ve yalan siyaseti ile çarpık anlayışlarını ortaya koyan, her türlü yıkıcı, bölücü yaklaşımları ortaya koyan ve vadedilmemiş hiçbir husus, verilmemiş taviz bırakmayan altılı masa ve bileşenlerinin içeride ve dışarıdaki destekçileridir' diye konuştu.Seçimlerin Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olarak tarihe geçtiğini söyleyen Akbaşoğlu, 'Ben, bundan sonraki süreçlerin, yasama ile yürütme arasındaki uyumla beraber, milletimizin beklentilerinin tamamının karşılanacağı bir dönem beklediğimi ve buna dair her türlü katkıyı da vereceğimizi ifade ediyorum. 28 Mayıs seçimlerinin bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bu aziz milletin fertleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları olarak, hepimizin eşitliği temelinde çok daha büyük adımları atacağız inşallah. Liderimiz Sayın Erdoğan'ın önderliğinde, bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak adalet ve merhamet bayrağını her gittiğimiz yerde dalgalandıracağız' ifadelerini kullandı.AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de ilk defa milletvekili seçildiğini ve bundan onur duyduğunu söyleyerek, toplumun her kesimine seslenen, 'Türkiye Yüzyılı'na uygun bir Meclis olmasını diledi. Böhürler, bu dönem Meclisteki kadın milletvekili sayısının arttığının hatırlatarak, 'AK Parti'den Meclise giren kadın milletvekili sayımız 50'nci, AK Parti'nin ilk döneminde bu oran yüzde 4'tü. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ortalaması da yüzde 4,2'dir. Yani tüm cumhuriyet tarihinde kadın milletvekili oranı bu idi. Biz bu oranı zamanla yüzde 7 yaptık, yüzde 11 yaptık, yüzde 17 yaptık ve şu anda kadın temsili yüzde 20'yi buldu. Bu çok önemli rakam ama elbette yetmez. Daha çok kadının Mecliste olmasını arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha çok kadın siyasette, önemli görevlerde yer alır. Bu bir kadın hakları mücadelesi. AK Parti'nin politikaları açısından da bu çok önemli. Ayrıca Türkiye kadınları için de çok önemli. Bu anlamda kadınları temsil ettiğim için de sırtımda bir yük ve vazife de hissediyorum' dedi.