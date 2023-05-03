FETÖ’nün ‘eyalet muhasebecisi’ yakalandı

FETÖ’nün sözde ‘eyalet muhasebeciliğini’ yaptığı tespit edilen şüpheli ile örgütün ‘bölge imamı’ olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama emri çıkarılan 14 firari şüpheli, sanık, hükümlüye yönelik Ankara'da bulunduklarının tespit edilmesi üzerine çalışanlar başlatıldı. Kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucunda 13 firari ile Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan Ankara'da sözde eyalet muhasebeciliği yaptığı ve HTS çalışması sonucu başkasına ait GSM hattı üzerinden Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli ile hakkında örgütün bölge imamı olduğu yönünde teşhislerin bulunduğu 1 şüpheli yakalandı.