Cinnet geçiren anne dehşet saçtı: 2 aylık bebeğini 6.kattan atarak öldürdü!
Korkunç olay Uşak'ta meydana geldi. Cinnet geçiren anne, 2 aylık bebeğini, ablasının 6. kattaki evinden aşağı atarak öldürdü. İşte kan donduran haber detayları...
Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ta Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde meydana geldi.
2 AYLIK BEBEĞİNİ AŞAĞI ATTI
İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı.
İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi
Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
Öte yandan yapılan araştırma çalışmalarında evde anne D.A.'nın yakınlarının olduğu, bebeği bir anda alarak balkondan attığı, bebeğin ise evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenildi.
2 AYLIK BEBEĞİNİ AŞAĞI ATTI
İddialara göre ablasının evinde olan D.A. (24), psikolojik sorunları nedeniyle cinnet getirerek henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı.
İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi
Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, anne D.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
Öte yandan yapılan araştırma çalışmalarında evde anne D.A.'nın yakınlarının olduğu, bebeği bir anda alarak balkondan attığı, bebeğin ise evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenildi.
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