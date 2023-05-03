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Büyük İstanbul Mitingi için son hazırlıklar havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi" için Atatürk Havalimanı’nda son hazırlıklar havadan görüntülendi. Dev sahne kurulumu ve çadırların kurulumu için işçilerin çalışması kameralara yansıdı.

Ekleme: 3.05.2023 - 17:22 Güncelleme: 3.05.2023 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Büyük İstanbul Mitingi için son hazırlıklar havadan görüntülendiAK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda 'Yüzyılın Mitingi'nin yapılacağı belirtildi.

Yapılacak dev miting için sahne kurulumları giriş ve çıkışlarda bulunun güvenlik önlemleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sahne kurulumunun büyük bir kısmı tamamlandı.

Sahnede yer alacak dev ekranlar ve ses sistemleri yerleştirilecek. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor.
Yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi.

Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Büyük İstanbul Mitingi için son hazırlıklar havadan görüntülendi

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ OLACAK

Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın 'Yüz Yüze 100 Gün', 'İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer' , 'Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma' , 'Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri' ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını 'Yüzyılın Mitingi' ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

Büyük İstanbul Mitingi için son hazırlıklar havadan görüntülendi
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