Başkentte dev uyuşturucu operasyonu: 662 milyonluk uyuşturucu gelirine el konuldu

Ankara’da uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olan 598 şüpheliye 58 ayrı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 836 banka hesabı ve 38 kripto para hesabı incelenirken uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 662 milyon TL ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin dev operasyon düzenlendi.Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip sonucunda uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmaların arından bu güne kadar 58 ayrı yakalama işlemi gerçekleştirilerek, 203 şüpheliye adli işlem yapıldı.Şüphelilere ait 836 banka hesabı ve 38 kripto para hesabının incelenerek sonucunda alınan MASAK raporu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen toplam 662 milyon TL tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 52 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi.