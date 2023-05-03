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Bakan Karaismailoğlu: Hizmet ve eser siyasetimizden vazgeçmeden çalışacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptıkları yatırımlar sayesinde Türkiye'nin de şoför esnafın da önünün açıldığını belirterek, "Böyle rahat, kaliteli, konforlu, kazasız, belasız günler geçiriyorlar. İşte esnafı düşünmek, devletini, milletini düşünmek budur. Hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Ekleme: 3.05.2023 - 14:46 Güncelleme: 3.05.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Hizmet ve eser siyasetimizden vazgeçmeden çalışacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı tüm illerdeki oda başkanlarının katılımıyla şehir merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, 81 vilayetin her noktasına imza atmaya çalıştıklarını söyledi.

Tek hedeflerinin vatana, millete iyi şeyler yapmak olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, yaptıkları işlerle de gurur duyduklarını aktardı.

Karaismailoğlu, Türkiye'de 21 yıldır çok işler yapıldığının altını çizerek, bu işlerin sonucunda da milletin kazandığını dile getirdi.

Türkiye'de 2002'den sonra zihniyet değişimi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, bunun da vatanını, milletini seven Anadolu çocuklarının, millete hizmet aşkıyla iktidara gelmesi ile olduğunu, bundan sonra da çok daha iyi işler olacağını belirtti.

Yaklaşık 20 yıl önce bütün yollarda 'trafik canavarı' levhaları olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, 'Hepsi tarih oldu. Bu yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Devlet olmak budur arkadaşlar. İnşallah bundan sonra daha iyi işler yapacağız, daha çok çalışacağız' diye konuştu.

Karaismailoğlu, yapılan yollar sayesinde yılda 1 milyar litre akaryakıttan, 7 milyar saat de zamandan tasarruf sağlandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı yapılması planlanan Yeni Zigana Tüneli'ne ilişkin bilgi aktardı.

CHP'li belediyeleri eleştiren Karaismailoğlu, '2019'dan sonra keşke milleti için çalışsaydılar biz de takdir etseydik, alkışlasaydık. Ama maalesef milletine, vatandaşına hizmetiyle hiçbir gün bunların gündeme geldiklerini gördünüz mü? En basiti taksi olayıdır.' dedi.

'HİZMET VE ESER SİYASETİMİZDEN VAZGEÇMEDEN ÇALIŞACAĞIZ'

Karaismailoğlu, kiralık taksi, mülkiyet hakkı, halk otobüsleri problemleri ve 'K' belgesi konusundaki sorunlar ve çözümlerine ilişkin çalışmaları ve görüşlerini paylaşarak, şunları kaydetti:

'Başka sorun da olabilir, yeni sorun da çıkabilir. Oturacağız, konuşacağız. Siz taleplerinizi ileteceksiniz, biz de bunu çözeceğiz. Çünkü bu ülke büyüyecekse esnafı, vatandaşı ve şehirleri ile beraber büyüyecek. Şehirlerde ne kadar kaliteli ve güvenli ulaşım sistemi olursa, o şehirler hem daha iyi yaşanabilir hale gelir, daha iyi gelişir. O yüzden esnafla diğer sektörleri hiçbirini ayıramazsınız.'

Türkiye'de yaşam kalitesini daha da artırmak için esnafın şartlarının da daha iyi olması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, 'Onun önünü açmak da biz görevimiz. Ama tabii sizlere de bir görev düşüyor, şu 14 Mayıs çok kritik bir tarih sayılır. O yüzden bize vereceğiniz güçlü bir destek, inanın size çok çok fazlasıyla geri dönecektir.' ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, bakanlığının son 20 yılda 193 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

'İşte bu yatırımlar sayesinde ülkenin önü açıldı, şoförün önü açıldı. Böyle rahat, kaliteli, konforlu, kazasız, belasız günler geçiriyorlar. İşte esnafı düşünmek, devletini, milletini düşünmek budur. Hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. Yine aynı doğrultuda, hizmet ve eser siyasetimizden vazgeçmeden çalışacağız. O yüzden 14 Mayıs'ta bize vereceğiniz o güçlü destek, çok çok daha fazlasıyla vatanımıza, milletimize eser olarak, hizmet olarak geri dönecektir.'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, İstanbul Bahçelievler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta'nın da konuşma yaptığı toplantı, katılımcıların sorun ve taleplerini aktarmasının ardından sona erdi.
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