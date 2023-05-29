Türkiye yeniden Başkan Erdoğan'ı seçti! Şimdi sıra müjdelerde! EYT, ev hanımlarına emeklilik, vatandaşlık maaşı, emekli maaşına zam, Bağ-Kur...

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçlarının gelmesiyle Türk milletinin verdiği karar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Türkiye 17. kez yeniden 'Erdoğan' dedi.Şimdi gözler Erdoğan'ın verdiği müjdelerin bir bir hayata geçmesinde28. Yasama Dönemi'nde Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu elde etti.AK Parti 267, MHP 50 ve Yeniden Refah Partisi 5 olmak üzere, Cumhur İttifakı 600 üyeli parlamentoda 322 milletvekili ile temsil edilecek.Seçimlerin tamamlanması ile beraber şimdi gözler, AK Parti'nin seçim beyannamesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası sırasında verdiği vaatlere çevrildi.Başkan Erdoğan, geçen hafta HAK – İŞ Konfederasyonu'nun Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, önlerinde memurların maaş düzenlemesi olduğunu söyledi. Yasaya göre memurların maaş artışlarının ocak ve temmuzda belirlendiğini kaydeden Erdoğan, sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yaptıklarını hatırlattı.Erdoğan, temmuz ayında bir adım daha atacaklarını belirterek, 'En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız.