%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il
YSK’nın kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,2, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,8 oranında oy aldı. Türkiye 28 Mayıs'ta sandığa gitti ve bir kez daha 'Erdoğan' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ikinci turunda 81 ilin 52'sinde yarışı önde tamamladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı 10 il...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ikinci turundan galibiyetle çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre; 52 ilde yarışı önde tamamladı. İşte kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il...
1- Bayburt
Erdoğan: % 82,45
2- Gümüşhane
Erdoğan: %78,54
3- Çankırı
Erdoğan: %76,76
4- Yozgat
Erdoğan: %76,36
5- Rize
Erdoğan: %75,86
6- Kahramanmaraş
Erdoğan: %75,77
7- Aksaray
Erdoğan: %75,38
8- Erzurum
Erdoğan: %73,56
9- Sivas
Erdoğan: %73,09
10- Konya
Erdoğan: %72,99
1- Bayburt
Erdoğan: % 82,45
2- Gümüşhane
Erdoğan: %78,54
3- Çankırı
Erdoğan: %76,76
4- Yozgat
Erdoğan: %76,36
5- Rize
Erdoğan: %75,86
6- Kahramanmaraş
Erdoğan: %75,77
7- Aksaray
Erdoğan: %75,38
8- Erzurum
Erdoğan: %73,56
9- Sivas
Erdoğan: %73,09
10- Konya
Erdoğan: %72,99
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