Türk halkı Başkan Erdoğan’ dedi! Türkiye’ye tebrik mesajları yağıyor!

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kararı verdi. 14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda da zaferini garantiledi. Seçimi önde bitiren Başkan Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları yağmaya başladı.

Son dakika haberi: Türk halkı kararını verdi, 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanan bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.İkinci turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak zafer kazanan Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları da gelmeye başladı.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tebriği, Katar'dan geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim.' ifadelerini kullandı.Somali Devlet Başkanlığı'ndan gelen tebrik mesajında, 'Tebrikler dost ve kardeş Türkiye' cümleri yer aldı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe tebrik etti.AYRINTILAR GELİYOR...