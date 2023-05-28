  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Selçuk Bayraktar 27 Mayıs paylaşımı: Milletimiz asla affetmeyecek!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından demokrasi tarihine kara bir leke olan 27 Mayıs Darbesi hakkında 'Milletimizin kararına saygı duymayanları Milletimiz asla affetmedi ve affetmeyecektir!' dedi.

Selçuk Bayraktar 27 Mayıs paylaşımı: Milletimiz asla affetmeyecek!
Ekleme: 28.05.2023 - 01:23 Güncelleme: 28.05.2023 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar 27 Mayıs paylaşımı: Milletimiz asla affetmeyecek!
Bayraktar, 27 Mayıs Darbesinin yıldönümünde, merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle yad etti.

"MİLLETİMİZ ASLA AFFETMEYECEKTİR!"

Milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti.

Darbelere karşı milletin iradesine dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Milletimizin kararına saygı duymayanları Milletimiz asla affetmedi ve affetmeyecektir! Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümünde merhum Adnan Menderes'i ve yol arkadaşlarını rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

ÜZERİNDEN 63 YIL GEÇTİ

Türk demokrasi tarihinde 'kara bir leke' olan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 63 yıl geçti.

1946'nın Ocak ayında kurulan ve Mayıs 1950'de halkın büyük desteğini alan Demokrat Parti (DP), 27 yıllık tek parti dönemini sona erdirdi.

"Yeter söz milletin" sloganıyla halkın karşısına çıkan DP'nin ilk icraatlarından biri, Arapça ezanı serbest bırakmak oldu. Haziran 1950'de yapılan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından onaylanmasıyla CHP'nin 1932'de çıkardığı "Türkçe ezan düzenlemesi" kaldırıldı.

Siyaseten güçlü şekilde icraata başlayan DP hükümeti, Haziran 1950'de darbe hazırlığı yapıldığı gerekçesiyle TSK'nın komuta kademesini emekliye sevk etti. Emekliye ayrılan isimler arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile 15 general ve 150 albay yer aldı.

Selçuk Bayraktar 27 Mayıs paylaşımı: Milletimiz asla affetmeyecek!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Selçuk Bayraktar 27 Mayıs paylaşımı: Milletimiz asla affetmeyecek!
CHP'li Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eyüp Sultan Cami'nde sevgi seli
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor?
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
Kılıçdaroğlu’nun özel uçakta mütevazı yaşamı
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için seçim yasakları başladı: İşte uyulması gereken kurallar!
Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Başkan Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara sesleniyor
Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Başkan Erdoğan, Adnan Menderes'in Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı! ‘Askeri gücümüz acınacak halde, Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız!’
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Bunların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir
PKK'dan Kılıçdaroğlu için son çağrı: İyice çığırından çıktılar!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Milli tren ilk kez yolcu taşımaya başlıyor
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Korkunç bir yenilgi psikolojisi!
İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...
O illerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Oy kullanırken bunlara dikkat! İşte adım adım oy kullanma rehberi...

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

WhatsApp'a çok konuşulacak yeni özellik! Kullanıcı adı devri başlıyor

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor