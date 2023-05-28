Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. seçim hezimeti

Türkiye bugün seçimini yeniden yaptı...14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak sandıklarda birinci geldi.Ancak, ilk turda adaylardan birinin Cumhurbaşkanı olarak seçilebilmesi için yüzde 50 oy oranını geçmesi gerektiği yarışta, Erdoğan yüzde 49'da Kılıçdaroğlu ise yüzde 44'te kaldı.Bugün ikinci tur için sandık başına giden seçmenler Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında bir kez daha tercih yaptı.Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.Kılıçdaroğlu'nun seçim karnesi* 29 Mart 2009 yerel seçim: %26,34* 12 Eylül 2010 referandum: %42,12* 12 Haziran 2011 genel seçim: %20,87* 30 Mart 2014 yerel seçim: %29,5* 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi %30.41* 7 Haziran 2015 genel seçim: %24,95* 1 Kasım 2015 genel seçim: %25,131* 16 Nisan 2017 referandum: %48,59* 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi: %30,64* 31 Mart 2019 yerel seçim: %30,12* 14 Mayıs 2023 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi: %45.07, CHP'nin oy oranı ise yüzde %25.47.*28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi: Yüzde 47