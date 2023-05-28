Halk TV seçim sonuçlarında algı yapmaya çalıştı...

28 Mayıs'ta halk Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başladı.CHP'nin kanalı Halk TV yayın boyunca ANKA'dan aldığı oy oranlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu servis etti.Açılan sandık sayısı yüzde 85'lere geldiğinde ise gerçek ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öne geçti.Yayın boyunca Kılıçdaroğlu'nun 700 bin oy önde olduğunu söyleyen Emin Çapa, reklam dönüşü gerçeği söylemek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı'nın geçtiği sonuçları görmezden gelen ekip Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyerek izleyenlerini kandırdı.