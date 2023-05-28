%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Halk TV seçim sonuçlarında algı yapmaya çalıştı...
Sandıklar kapandıktan sonra yayına başlayan Halk TV, izleyenleri ANKA verileriyle kandırarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu yayınladı.
28 Mayıs'ta halk Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.
Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oylar sayılmaya başladı.
CHP'nin kanalı Halk TV yayın boyunca ANKA'dan aldığı oy oranlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu servis etti.
Açılan sandık sayısı yüzde 85'lere geldiğinde ise gerçek ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öne geçti.
Kılıçdaroğlu önde algısı tutmadı
Yayın boyunca Kılıçdaroğlu'nun 700 bin oy önde olduğunu söyleyen Emin Çapa, reklam dönüşü gerçeği söylemek zorunda kaldı.
Anadolu Ajansı'nın geçtiği sonuçları görmezden gelen ekip Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyerek izleyenlerini kandırdı.
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