Emine Erdoğan’dan seçim paylaşımı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.
TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN
Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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