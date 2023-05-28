Emine Erdoğan’dan seçim paylaşımı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.Seçimlerin hayırlı olmasını temenni eden Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.