İzmir’de başörtülü kadına çirkin saldırı: Eşek olmasanız Tayyip’e oy vermezsiniz!

İzmir'deki iğrenç bir olay yaşandı. Millet İttifakı'na oy veren bir kişi, metroda çaprazında oturan başörtülü kadını hedef aldı. Herkesin içinde bağırarak başörtülü kadına hakaretler kişi, "Eşek olmasanız Tayyip'e vermezsiniz be Allahsız" ifadelerini kullandı.Başka bir yolcu ise o anları kayıt altına alıp, başörtülü kadına yapılan zulmü sosyal medyada paylaştı.Söz konusu video hızla yayıldı. Başörtülü vatandaş üzerinden milli iradeyi hedef alan kadına tepki yağdı. İşte o yorumlardan birkaçı…"Kalp yaptıklarına bakmayın kalpleri kin ve nefretle dolu!""Artık midemizi bulandırıyorsunuz.""Ahlak edep saygı sıfır!""Kendisinden başkasına saygısı yok!""Dua edin Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı var bu ülkede. Sahip çıkın ki bu sapkınlar daha başa gelemeden iğne ucu kadar umut ile insanımıza neler diyorlar. Başa gelseler inanın evden dışarı çıkartmazlar kendileri gibi olmayanı.""Seçim yaklaştıkça çirkefliklere başladılar..."