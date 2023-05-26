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Beyaz Gazete
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Erzurum'da acı olay: Yıldırım düşmesi sonucu 18 yaşındaki genç öldü

Erzurum Çat'ta 18 yaşındaki Yalçın Sümbül, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ekleme: 26.05.2023 - 01:53 Güncelleme: 26.05.2023 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da acı olay: Yıldırım düşmesi sonucu 18 yaşındaki genç öldüBaşköy Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Yalçın Sümbül (18) yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Sümbül'ün cenazesi Çat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve mahalle sakinleri hastane bahçesine gelerek Sümbül'ün ailesine taziye dileklerinde bulundu.
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