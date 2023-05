CHP'li belediyenin açtığı tesis ilk günden beri kapalı

CHP'li Yenimahalle Belediyesi'nin 29 Nisanda açılışını yaptığı Ata Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi'nin bir aydır kapalı olduğu ortaya çıktı.CHP'nin yönetiminde olan belediyeler yalan siyaseti ile halkı kandırmaya devam ediyor. CHP'li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın 29 Nisanda açılışını gerçekleştirdiği ve 30 Nisan'dan itibaren halkın kullanımına sunulacağını iddia ettikleri Ata Yüzme Havuzu'nun bir aydır kullanıma kapalı olduğu ortaya çıktı.31 Mart yerel seçimlerinde yönetime gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 yıldır Ankara'yı algı ve yalan siyasetiyle yönetmeye çalışırken CHP'li belediyelerin tamamının yalan siyaseti ile halkı kandırdığı ortaya çıktı. 14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı devam ederken kameralar karşısına geçerek “Kazanıyoruz” , “13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur” diyerek yalan sözlerle seçmeni kandıran Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da onlardan geri kalmadı. Yaşar'ın, 29 Nisan tarihinde görkemli bir açılışla vatandaşın hizmetine sunduklarını iddia ettiği Ata Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi'nin 1 aydır kapalı olduğu ortaya çıktı. Tesisin vatandaşa hizmet yerine kapalı kalmasına tepki gösteren Yenimahalle AK Parti Belediye Meclis Üyesi Vehbi Yaşar, “Açılışın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hala tesisin kapıları vatandaşa kapalıdır. Devletimiz Defne Hastanesi'ni 60 günde bitirdi. Bu tesis 1 aydır kapalı. Defne Hastanesini eleştirenler Yenimahalle'ye baksın. Seçim öncesi açılışlar yalandan açılışlar yapıp halkı kandırarak oy almaya çalışıyorlar. Billboardlarda yer alan söz kelimesini halkı kandırmak için kullanıyorlar. Yalan siyaseti ile Türkiye'mizin başkentini perişan etmeye hakkınız yok. Algı ve şov üzerine kurulu bir yönetim anlayışı olamaz. Riya siyaseti bu güne kadar kimseye bir şey kazandırmadı. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam ediyorlar.” dedi.Açılışı yapılan Ata Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi'nin 1 aydır kapalı tutulmasına tepki gösteren Vehbi Yaşar, “Yenimahalle Belediye tarafından inşa edilen ve açılışı gerçekleştirilen Ata Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi'ne neden hala vatandaşlar alınmıyor? 29 Nisan 2023 tarihinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar, CHP PM Üyesi Hakkı Suha Okay, CHP PM Üyeleri'nin katılımıyla görkemli bir açılış yapıldı. Tesisin 30 Nisan itibariyle halka hizmet etmeye başlayacağı söylendi. Açılışın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hala tesisin kapıları vatandaşa kapalı. Billboardlarda yer alan söz kelimesini halkı kandırmak için kullanıyorlar. Hiç kimseyi kandırmaya hakları yoktur. Yalan siyaseti ile Türkiye'mizin başkentini perişan etmeye hakkınız yok. Algı ve şov üzerine kurulu bir yönetim anlayışı olamaz. Riya siyaseti bu güne kadar kimseye bir şey kazandırmadı. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam ediyorlar.” şeklinde konuştu.“Bu havuzun kapalı kalması halkın kandırılması, yalan ve riyakârlığın geldiği son noktadır.” diyen Vehbi Yaşar, “Bir tesis yapıyorlar ama halkın kullanımına kapalı tutuyorlar. Bu tesisin kapalı kaldığı her gün israf. Eğer verdiğiniz sözleri tutamayacaksanız söz vermeyeceksiniz. Hizmet edemiyorsanız ya göreve gelmeyeceksiniz ya da görevi bırakacaksınız. Bakınız Yenimahalle'de hemen hemen her gün farklı bahanelerle kapatılan teleferik istasyonu. Halkın ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirildi ama liyakatsizlik yüzünden halkı perişan ettiler. Ankapark projesi yıllardır çürümeye terk edildi. Anladık memlekete tek bir çivi çakmaya istekleri yok ama yapılanı da korumuyorlar. En ufak yağmurda Ankara vatandaşlar su baskınları ile uğraşıyor. Mazgallar temizlenmiyor, alt yapı çalışmaları yapılmıyor. Herkesin bildiği gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi Sayın Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vaat edildi. Kendisi bu vaade kanıp Ankara'yı sahipsiz bıraktı. Şu anda kendisi Kandil'in ve CHP'nin avukatlığını yapmakla meşgul. Ankaralı değil kendi menfaati daha önemli kendisi için. Halkımız yapılanı görüyor. Önümüzde yerel seçimler var. Genel seçimlerde demokrasiden yana, milli iradeden yana olan halkımız yerel seçimlerde de aynı şekilde gereken cevabı verecektir.” diye konuştu.