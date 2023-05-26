BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu seçilirse HDP-PKK özerklik ilan eder

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber'de katıldığı "Son durum" programında Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde HDP-PKK'nın özerkliğini ilan edeceğini düşündüğünü açıkladı.BBP Genel Başkanı Desteci, katıldığı programda şu terör elebaşlarının Kılıçdaroğlu’na olan desteğin aktardı ve Kılıçdaroğlu'nun söylemleri ortaya koyarak; “Türkiye’yi durdurmak ve bölmek istiyorlar” diyerek şu değerlendirmede bulundu:Erdal İnönü ve Süleyman Demirel koalisyonu sırasında çıkan Bosna Savaşı sürecini hatırlatarak kıllarını kıpırdatmadılar adeta. Biz de elimizden geldiğince savaşa yardımları ulaştırdık. Milliyetçi maneviyatçı camiaların tamamı bunu yaptı.Türkiye’yi durdurmak istiyorlar. Hatta Türkiye’yi durdurmanın ötesinde ülkeyi bölmek istiyorlar. Açıksa soruyorum. Özerkliği vermek ne demektir Allah Aşkına. Yani özerkliği alınca duracaklar mı? Zaten özerkliği de vermeyiz de. Duracaklar mı? Irak'ta durdular mı? Suriye’nin kuzeyinde duruyorlar mı? Başka bir yerde durdular mı? Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasaydı orada bağımsızlık ilan edilmemiş miydi? Edilmişti. Suriye’nin kuzeyinde eğer biz ‘Fırat Kalkanı’ Harekatı'nı yapmasaydık. Biz ‘Zeytindalı Harekatı’nı yapmasaydık, biz ‘Barış Pınarı’ Harekatı'nı yapmasaydık bugün Suriye’nin kuzeyinde bir PPK devleti, terör devleti yok muydu?Bakın Kılıçdaroğlu seçilsin ki seçilmeyecek maazallah. İki sene içinde içinde oraya PKK devleti kurar. İki seneye kalmaz Türkiye’nin bir bölgesinde HDP-PKK özerklik ilan eder. Çünkü adam 'vereceğim' diyor. Son tezkereye de onay vermedi. Ben kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine dayanarak konuşuyorum. Van’da gidip de şimdi o mutabakat metninde diyor ki (hiç ciddiye almıyorum da) diyor ki terörle iktisabatlı olanlar yargılanacakmış.Ya sen değil misin Van’da meydana 'Demirtaş’a özgürlük isteyenler bana katılsın' diyen. Sırrı Sakık çıktı açıkladı. Sırrı Sürraya Önder açıkladı. Kapalı kapılar arkasında Öcalan’a da özgürlük vadettiğini açıkladılar. Ya bunlar Mehmetçiğe, polise, askere kurşun sıkanlar ya da onlara yardım edenler ya da onların siyasetteki aktörleri. Bütün bunları çıkartacağım diyor. Bütün bunları çıkartacağım diyor.