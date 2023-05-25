Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Merkez Bankası toplantısı sonrası kritik mesajlar
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Mayıs 2023 TCMB toplantısı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda gerçekleşti. Mayıs ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ve faiz oranları ne olacak' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Metinde dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,5'te sabit bırakılmasını bekliyor.
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