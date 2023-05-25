Dünyanın gözü Türkiye'de: Hem gece hem gündüz istihbarat sağlıyor gören ülkesine istiyor

Türk savunma sanayisi şirketi TİTRA Teknoloji, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından biri olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.Fuar kapsamında, TİTRA ve Aerodyne Group arasında Malezya insansız hava aracı istemleri pazarı için stratejik iş birlikteliği anlaşmasına imza atıldı. Anlaşmaya TİTRA adına Genel Müdür Davut Yılmaz imza koydu.Dünyanın önde gelen dron hizmetleri sağlayıcısı Aerodyne Group ve insansız sistemler teknolojisindeki güçlü uzmanlığı ve yenilikçi çözümler sunma konusundaki yetenekleri ile TİTRA, Aerodyne'ın ARGENTAVIS ve FULCRUM çözümleri kapsamında münhasır ortaklığa gidecek. Başlangıçta Malezya pazarına odaklanan bu stratejik iş birliği, ardından küresel pazarlara yönelik olarak genişleyecek.İnsansız helikopter ALPİN'in Malezya pazarına sunulmasına yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Türk savunma sanayisi şirketi TİTRA Teknoloji, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından biri olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.TİTRA'nın ortağı olarak Aerodyne, yapay zeka analitiği, operasyonel hizmetler, BVLOS danışmanlığı ve MRO hizmetleri gibi kapsamlı bir hizmet paketi sunacak. Bu son teknoloji çözümler, sadece Aerodyne'ın mevcut müşteri tabanına değil, aynı zamanda seçilmiş pazarlardaki TİTRA müşterilerine de uzanacak.Aerodyne'ın kurucusu ve Grup Üst Yöneticisi Kamarul Muhamed, bu işbirliğinin önemini vurgulayarak, 'TİTRA'nın teknolojik uzmanlığı, Aerodyne'ın yüksek kaliteli çözümler sunma taahhüdüyle mükemmel bir uyum içindedir. Bu sayede dron teknolojilerinde konumumuzu sağlamlaştırmaktayız. Bu stratejik işbirliği, dünya çapında çözümlerimizi güçlendirecek, Aerodyne'ın ARGENTAVIS ve FULCRUM çözümlerine fayda sağlayarak, lojistik ve arama kurtarma endüstrilerinin geleceğini yeniden tanımlayacaktır.' ifadelerini kullandı.TİTRA Genel Müdürü Davut Yılmaz da işbirliğinin önemine değinerek, 'Aerodyne ile özel bir işbirliği kurmak, TİTRA için önemli bir kilometre taşıdır. Bu işbirliği, gelişmiş İHA teknolojimizi çeşitli endüstrilere tanıtma ve erişimimizi genişletme konusunda bize büyük bir fırsat sunuyor. Aerodyne ile birlikte müşterilerimize büyük değer sunacağımıza inanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu. katıldı.