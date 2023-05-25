CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...
8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde milliyetçi, muhafazakar seçmenin oylarını alabilmek için apar topar söylem değiştirdi. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 7 maddelik bir mutabakat metni imzalarken, Kandil'in partisi HDP'nin mutabakat metninde yer alan 'kayyum' maddesine rağmen hangi tavrı takınacağı merak konusu olmuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Buldan'ın açıklamasında 'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu ise dikkat çekti. Yaşanan tüm bu gelişmeler; 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Ümit Özdağ'ı, CHP ve HDP ile aynı çizgide yani 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluşturdu…
KILIÇDAROĞLU SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.
Halbuki, 14 Mayıs seçimi öncesinde HDP bayrakları ile birlikte miting yapıyor ve Kılıçdaroğlu'nu 'dişe diş kana kan Öcalan' sloganları ile karşılıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu da mitinglerinde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sözü verip yerel yönetimlerin güçlendirileceği vaadi veriyordu.
ÜMİT ÖZDAĞ İLE ANLAŞTI!
Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile 7 maddelik protokol üzerinde anlaşma sağlayan Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
'KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞ ÇIKAR'
Oysa ki Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde iç savaşın çıkacağını ve FETÖ'nün geri döneceğini ifade etmişti.
HDP'DEN VETO GİBİ AÇIKLAMA
İmzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamalarının devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi. Daha önce kendilerine verilen 'kayyumları kaldıracağız' sözünde değişiklik olduğunu gören HDP'yi rahatsız etti.
HDP'den yapılan veto gibi açıklamada, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur' ifadeleri yer aldı.
HDP, İKİNCİ TURDA DA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
Bu açıklamanın ardından HDP, olağanüstü şekilde toplandı ve ikinci tura ilişkin kararını bugün kamuoyuyla paylaştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDA BULUŞTULAR
Buldan'ın açıklamasında 'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu ise dikkat çekti. Buldan, 'Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onun ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Ve milyonlar olarak sandık başına gideceğiz' diyerek Zafer Partisi'yle aynı ittifak içinde olmalarının nedeninin açıkça Başkan Erdoğan düşmanlığı olduğunu itiraf etti.
Yaşanan tüm bu gelişmeler; 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Ümit Özdağ'ı, CHP ve HDP ile aynı çizgide yani 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluşturdu…
HDP VE KANDİL'DE KEMAL KILIÇDAROĞLU SEFERBERLİĞİ!
Öte yandan CHP Genel Başkanı ve 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kurarak seçimlerde kendisini desteklemesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle birlikte terör örgütü PKK elebaşlarından, firari FETÖ'cülerden ve HDP'li isimlerden peş peşe destek ve tebrik mesajları gelmişti.
İşte terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinin o açıklamaları:
TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SKANDAL ÇAĞRI!
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, Kılıçdaroğlu'na destek veren teröristler arasına dâhil olup çağrıda bulundu.
Örgüte yakın Sterk TV'ye açıklamalarda bulunan Şimal Ülkem Güneş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için herkesin seçime katılması gerektiğini belirtti. Terörist Şimal Ülkem Güneş, seçime katılım çağrısında özetle şunları ifade etti:
'Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önemli bir seçim. Tarih bir fırsat ve imkân daha veriyor. Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti. Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir.'
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Remzi Kartal da, Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulundu.
'Kılıçdaroğlu'nun tarihsel bir fırsat' olduğunu belirten Kartal, 'Kılıçdaroğlu'na destek AKP Ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir.' (İkinci turda da) bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz.' dedi
PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık; (Bu vesileyle) 'Herkese Çağrım AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirmek.' (Bu seçim herhangi bir seçim değil) ' Bu seçim tarihi fırsattır. Erdoğan'ın yıkılması için Yeşil Sol partinin gösterdiği adaya tüm halkımız oy versin ifadelerine yer verdi.
PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan yaptığı açıklamada; 'AKP-MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz, altılı masa birlikteliklerini güçlendirecekler inancındayız. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Böyle Bir ortamda 6'lı masaya bir ilgi oldu' dedi. Kalkan başka bir açıklamasında ise; 'TC Devleti liste liste açıklamış, tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor, PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar' ifadelerine yer verdi.
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı ininden 'Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin' çağrısında bulundu.
Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, '2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz' açıklamasını yaptı.
PKK'lı terörist elebaşı Bese Hozat da yaptığı açıklamada; 'Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır. Temelde de bu seçimlerin böyle bir anlamı var.' dedi.
TERÖRİSTBAŞI KARAYILAN İNİNDEN SESLENDİ
HDP'nin tüm kademeleri Kılıçdaroğlu için seferber olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan 2. tur için yine ininden seslendi.
Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta yırtınan Karayılan, 'Yani bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli. Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Genel olarak bu görünüyor.' ifadelerini kullandı.
PKK ELEBAŞI SABRİ OK'TAN SKANDAL SÖZLER: HEP BERABER HAREKET EDİLMELİ
PKK elebaşı Sabri Ok ise AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
Terör örgütü elebaşı, şu ifadeleri kullandı:
'Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır.'