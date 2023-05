CHP, HDP ve Zafer Partisi aynı çizgide buluştu: Erdoğan düşmanlığı...

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluk Cumhur İttifakı'nın olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 49,52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı. Başkan Erdoğan en yakın rakibine 2 milyon 539 bin oy fark attı ancak salt çoğunluk elde edilemediği için seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yeniden sandık başına gidecek.28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söylem değiştirdi. HDP ile ittifakı, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek vaatler ve daha nice skandal hamlesiyle Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerini açık ara farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı.Halbuki, 14 Mayıs seçimi öncesinde HDP bayrakları ile birlikte miting yapıyor ve Kılıçdaroğlu'nu 'dişe diş kana kan Öcalan' sloganları ile karşılıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu da mitinglerinde Selahattin Demirtaş'a özgürlük sözü verip yerel yönetimlerin güçlendirileceği vaadi veriyordu.Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile 7 maddelik protokol üzerinde anlaşma sağlayan Özdağ, seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.Oysa ki Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde iç savaşın çıkacağını ve FETÖ'nün geri döneceğini ifade etmişti.İmzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamalarının devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi. Daha önce kendilerine verilen 'kayyumları kaldıracağız' sözünde değişiklik olduğunu gören HDP'yi rahatsız etti.HDP'den yapılan veto gibi açıklamada, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur' ifadeleri yer aldı.Bu açıklamanın ardından HDP, olağanüstü şekilde toplandı ve ikinci tura ilişkin kararını bugün kamuoyuyla paylaştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.Buldan'ın açıklamasında 'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu ise dikkat çekti. Buldan, 'Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onun ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Ve milyonlar olarak sandık başına gideceğiz' diyerek Zafer Partisi'yle aynı ittifak içinde olmalarının nedeninin açıkça Başkan Erdoğan düşmanlığı olduğunu itiraf etti.Yaşanan tüm bu gelişmeler; 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Ümit Özdağ'ı, CHP ve HDP ile aynı çizgide yani 'Erdoğan düşmanlığı'nda buluşturdu…Öte yandan CHP Genel Başkanı ve 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kurarak seçimlerde kendisini desteklemesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle birlikte terör örgütü PKK elebaşlarından, firari FETÖ'cülerden ve HDP'li isimlerden peş peşe destek ve tebrik mesajları gelmişti.İşte terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinin o açıklamaları:Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması PAJK'ın Koordinasyon Üyesi Şimal Ülkem Güneş, Kılıçdaroğlu'na destek veren teröristler arasına dâhil olup çağrıda bulundu.Örgüte yakın Sterk TV'ye açıklamalarda bulunan Şimal Ülkem Güneş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için herkesin seçime katılması gerektiğini belirtti. Terörist Şimal Ülkem Güneş, seçime katılım çağrısında özetle şunları ifade etti:'Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önemli bir seçim. Tarih bir fırsat ve imkân daha veriyor. Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti. Bir seferberlik içinde olmamız lazım. Direniş ruhuyla seçim günü herkes ne işi varsa o işi bırakmalı, çünkü hiçbir iş sandığa gitmekten daha önemli değildir.'Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Remzi Kartal da, Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulundu.'Kılıçdaroğlu'nun tarihsel bir fırsat' olduğunu belirten Kartal, 'Kılıçdaroğlu'na destek AKP Ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir.' (İkinci turda da) bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz.' dediPKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık; (Bu vesileyle) 'Herkese Çağrım AKP-MHP zihniyetini sandıkta bitirmek.' (Bu seçim herhangi bir seçim değil) ' Bu seçim tarihi fırsattır. Erdoğan'ın yıkılması için Yeşil Sol partinin gösterdiği adaya tüm halkımız oy versin ifadelerine yer verdi.PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan yaptığı açıklamada; 'AKP-MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz, altılı masa birlikteliklerini güçlendirecekler inancındayız. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Böyle Bir ortamda 6'lı masaya bir ilgi oldu' dedi. Kalkan başka bir açıklamasında ise; 'TC Devleti liste liste açıklamış, tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim diyor, PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar' ifadelerine yer verdi.PKK/PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı ininden 'Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin' çağrısında bulundu.Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, '2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz' açıklamasını yaptı.PKK'lı terörist elebaşı Bese Hozat da yaptığı açıklamada; 'Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır. Temelde de bu seçimlerin böyle bir anlamı var.' dedi.HDP'nin tüm kademeleri Kılıçdaroğlu için seferber olurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan 2. tur için yine ininden seslendi.Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta yırtınan Karayılan, 'Yani bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli. Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Genel olarak bu görünüyor.' ifadelerini kullandı.PKK elebaşı Sabri Ok ise AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.Terör örgütü elebaşı, şu ifadeleri kullandı:'Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu. Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan'da yeni bir süreç başlatacaktır.'