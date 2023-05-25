Bolu'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu! 2 şüpheli adliyede

Bolu’da, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ üyelerine yönelik 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmalarında, hakkında yakalama kararı bulunan Z.B.'nin evine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.



Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen şüphelinin evindeki aramada bazı belge ve dijital materyallere el konuldu.



DEAŞ ÜYESİNİN EVİNE BASKIN



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine de operasyon düzenlendi. Terör örgütü mensuplarına para akışı ve finansman sağladığı iddia edilen E.Ç.G. (24) evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evdeki aramada ele geçirilen evrak incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan FETÖ üyesi Z.B. ve DEAŞ üyesi E.Ç.G. adliyeye sevk edildi.