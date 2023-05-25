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Başkan Erdoğan: Algı balonları söndü, karalama kampanyalarını boşa çıkardık...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yönelik atılan iftiralara tepki gösterdi. 14 Mayıs'ta algı balonlarının söndüğünü, karalama kampanyalarının boşa çıktığını belirten Başkan Erdoğan, "Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Algı balonları söndü, karalama kampanyalarını boşa çıkardık...
Ekleme: 25.05.2023 - 09:41 Güncelleme: 25.05.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Algı balonları söndü, karalama kampanyalarını boşa çıkardık...
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Türkiye'ye yönelik atılan 'diktatörlük' iftiralarına tepki gösteren Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından algı balonlarının söndüğünü ifade etti.

'ALGI BALONLARI SÖNDÜ'

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu. 14 Mayıs'ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda 'algı balonlarının' sönmesine de şahitlik ettik. Peki, neydi bunlar? Türkiye'ye atılan 'diktatörlük' iftiralarıydı.

'TÜM BUNLARI BOŞA ÇIKARDIK'

Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekâtlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekâsının körüklediği korku siyasetiydi. İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardık.

Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik.

'SİYASİ İKBAL UĞRUNA BÖLÜCÜLER VE FETÖ'CÜLERLE YOL YÜRÜNEMEYECEĞİNİ GÖSTERDİK'

Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik. Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ'cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik.

'ÜLKEMİZİN KAZANIMLARINI EL BİRLİĞİYLE ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız.'
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