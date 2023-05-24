İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C(Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik; haklarında fiziki takip kararı uygulanan ve örgütün Anadolu Yakası, Gazi ve Nurtepe Mahalli alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli tespit edildi.İstanbul ve Hatay'da olmak üzere 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 8 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Yakalanmayan 2 şüpheliyle ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor.