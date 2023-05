Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu sözünü Kandil'e söylüyor! Her gün başka bir maskeyle çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta coşkulu kalabalığa hitap etti.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan, Gölbaşı'yla Pursaklar arasında bir şehir görenler, kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada bütün Türkiye'yi göreceklerdi. Şayet öyle baksalardı Türküyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle, Alevi'siyle bu milletin tüm evlatlarını görecekti.Bu vatan topraklarını parçalamak, bu milleti kendi içinde bölmek dışında gayeleri olmayanların kalp gözleri zaten mühürlüdür. Onlar bu hakikatleri zaten göremezler. Bizim sözümüz ülkesinin huzuru, devletinin bekası, milletinin birliği için çarpan yüreklerdir. Bizim sözümüz, Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyete devrolan ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, cumhuriyetinin ilk asrındaki eksiklerini tamamlayarak başlattığımız Türkiye Yüzyıl'ının hızla inşası için sabırsızlananlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin ülkesi üzerindeki hain emellerine karşı tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz, emperyalistlerin asırlardır üzerimizde oynadıkları oyunları bir kez daha boşa çıkarmak için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek kenetlenenleredir.Bizim sözümüz, ipinin bir ucu terör örgütlerinin, bir ucu tefecilerin, bir ucu küresel şarlatanların elinde olan tek parti faşizmi artıklarını karşımıza bin bir suratla çıkaranların riyakarlıklarına dur diyenleredir. Velhasıl bizim sözümüz, milletimizedir.Siyasi hayatımızın her döneminde başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerimizin her safhasında, bugün de sözümüz yine milletimizedir. Yarın da öyle olacaktır. Cumhur İttifakı da sözünü millete söyleyenlerin ittifakıdır. Rabbimize bize dünyaya böyle asil bir milletin evladı olarak gelme şerefi bahşettiği için ne kadar hamt etsek azdır. Biz de hamdımız eser ve hizmette göstermenin gayreti içindeyiz. Biz sözümüzü millete söylerken seçimdeki rakibimiz CHP Genel Başkanı ne yapıyor dersiniz? Her gün bir başka maskeyle sahnede arzı endamı eyleyen bu zatın sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. CHP Genel Başkanı, özerklik diyerek, Selahattin Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek, cezaevlerindeki serbest bırakacağız diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandil'dekiler de her gün başka bir elebaşı ağzıyla kendisini desteklediklerini açıklayarak CHP Genel Başkanı'na mukabele ediyor.CHP Genel Başkanı, uğruna Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü FETÖ'cüleri de cezaevlerini boşaltma, kamudan atılanları geri alma, yurt dışındakilere kapıları açma taahhüdü vererek sözünü söylüyor. Onlar da içerideki ve dışarıdaki tüm mecralarını kendisinin emrine tahsis ederek CHP Genel Başkanı'na verdiği desteği sürdürüyor. CHP Genel Başkanı'nın seslendiği bir diğer yer de Avrupası'ndan Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olan tüm odaklardır. Bunlar da Kılıçdaroğlu'na cevaplarını aleyhimize yaptıkları dergi kapaklarıyla, TV programlarıyla, sosyal medya kampanyalarıyla, kaynattıkları fitne kazanlarıyla veriyorlar. Evet, tablo işte bu kadar net.Bay Bay Kemal Selo'ya ne diyor? Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Bunların içerisinde Yasin Börü yavrumuzun ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Şimdi ne diyor? 'Eğer Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz' diyor. Bizim üzüntümüz ne biliyor musunuz? Ülkesine ve milletine sevgilerinden şüphe duymadığımız CHP seçmeninin onlarla birlikte hareket eden diğer partilere gönül verenlerin içine düşürüldükleri durumdur. Buradan hangi partiye, hangi adaya oy vermiş olursa olsun, 85 milyon vatandaşımın, Ankaralı kardeşlerimin tamamına sesleniyorum. Sizler 14 Mayıs'ta partinizin de size telkin ettiği tercihinizi sandığa yansıtarak vazifenizi yerine getirdiniz. Artık yeni bir seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz. CHP Genel Başkanı, kendisine açılan krediyi yanlış ittifaklara, yanlış yollara, yanlış hayallere saparak heba etti. Ne diyordu ben hesap uzmanıyım. Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyları 1 puan eden, bu civarda dolaşan partilere kalktın 40'a yakın milletvekili verdin. Bu nasıl hesap uzmanlığı? Şu anda Cumhur İttifakı 323 parlamenterle parlamentoda yerini aldı.Gelin 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim, gelin ülkemizin önünde yeni bir dönemi birlikte açalım, gelin Türkiye'nin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini 21 yılda nasıl beraber telafi etmişsek, Türkiye Yüzyılı'nın yükselişini de hep birlikte sağlayalım. Biz 2014 yılında ülkemizin eski sistemine göre seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı olduktan sonra herkesi kucaklama sözü vermiş ve bu sözümüzü tutmuştuk. Şurada kardeşlerim Esenboğa Havalimanı'nı kim yaptı? Bay Bay Kemal mi yaptı? Biz yaptık biz… Havalimanından şehre bu gördüğünüz yolları kim yaptı? Melih Bey'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde birlikte yine biz yaptık. Bir de bu belediye başkanına bir sorun ya sen ne yaptın? 4 yıl oldu, 4 yılda ne yaptın? Bunları bir sorun. İstanbul'a sorun, sen İstanbul'da 4 yılda ne yaptın? İzmir'e sorun, sen ne yaptın? İzmir'in Havalimanı'nı da bu kardeşiniz yaptı. Yaparsa, AK Parti yapar.Yeni yönetim sistemimizin ilk cumhurbaşkanı olarak Bay Bay Kemal, İzmir milletvekili değil mi? İzmir-İstanbul arası 7,5 saatti. 3 saate biz indirdik. Manisa-İzmir arası Sabuncubeli Tüneli, dağları deldik, kim deldi? Biz biz… Yaparsa AK Parti yapar. Bir sorun arkadaş sen İzmir milletvekilisin, İzmir belediyesi sizde, ne yaptınız şu İzmir'e bir söyleyin? Yağmur yağdığı zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her birinin hayatına katkılarda bulunan, hizmetlerimizle 81 vilayetimizin her karışına dokunan eserlerimizle sözümüzün eri olduğunu ispatladık. Ankara'da eğitime bakın? AK Parti var… Sağlığa bakın, AK Parti var. Bilkent'i kim yaptı? İşte en son yeni muhteşem hastanemizi yaptık. Kim yaptı? Yine biz yaptık.Eserlerimizle, hizmetlerimizle yola devam ettik. Şimdi yine bir söz veriyoruz. 27 Mayıs'ta ülkemizin demokrasi tarihinin en önemli yol ayrımlarından biri, pazartesi 29 Mayıs. İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü olması hasebiyle şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri.500 bin civarında mülteciyi Suriye'nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. 1 milyon mülteciyi iskan edeceğimiz konutların yapımı da devam ediyor"