  • USD: 19,83 - 19,86
  • EURO: 21,39 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Güllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan bölge büyük ilgi görüyor.

Ekleme: 24.05.2023 - 13:09 Güncelleme: 24.05.2023 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki antik kent, nekropol alanları, lahitleri, yapıları, tiyatrosu, yaban hayatı ve endemik bitkileriyle dikkati çekiyor

Güllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan bölge büyük ilgi görüyor.

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Türkiye'nin en bakir antik kentleri arasında yer alan Termessos'a giden ziyaretçiler, yürüyerek ulaştıkları sarp kayalıklar üzerindeki tiyatrodan Antalya'yı seyretme fırsatı buluyor. Bölgedeki bitki florasını inceleme, kuş seslerini dinleme, dağ keçisi başta olmak üzere bazı yaban hayvanlarını izleyebiliyor. Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ açıklaması
HDP ve Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Vaatleri teröristlere umut oldu...
Millet İttifakı'nda çatlak! Özdağ ve Kılıçdaroğlu mutabakatında dikkat çeken 'kayyum' detayı
Özdağ'ın sığınmacı yalanına Kurtulmuş'tan yalanlama: Gönüllü geri dönüş çalışmaları sürüyor
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'ın açıklamasına tepki: Günün şakasını yapmış
Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı! Yolcular korku dolu anlar yaşadı
The Washington Post depremzedelere seçimi sordu: Erdoğan bizi asla yalnız bırakmadı
Mansur Yavaş kayıplara karıştı! Ankaralı neredeyse sandalla gezecek!
14 Mayıs Batı’nın ezberlerini bozdu! Fransız dergiden 'U dönüşü' 'Muhalefetin büyük bunalımı'
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na Togg'lu gönderme: 'Millet teknoloji görsün' olayı var ya hepsini buradan yapıyorsun
EYT'lilere yeni müjde: İşlemleri uzayanlara çifte ikramiye ödenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: 'Ordu ve Rize açıklarında keşif sondajı yapılacak'
Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nı vadetti
Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'ten skandal Türkiye sözleri
Kemal Kılıçdaroğlu: Biz milliyetçi bir partiyiz
Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Yarım kalan işi 28 Mayıs’ta tamamlayacağız
Oğuzhan Uğur'un programında Kılıçdaroğlu'na soru soran gence tehdit: Yakında kafana sıkacağız
4 gün boyunca sağanak etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

4 gün boyunca sağanak etkili olacak! Bugün hava nasıl olacak?

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Ödenen para cezaları geri alınabilecek! AYM'den karar çıktı

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Marmara Denizi’nde yeni tehdit: Pusula Denizanası! Tüm canlıları etkiliyor .

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor