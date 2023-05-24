Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyor

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Güllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan bölge büyük ilgi görüyor.

Aşılamayan tek şehir olarak biliniyor: Herkes görmek için akın akın geliyorDöşemealtı ilçesi yakınlarındaki antik kent, nekropol alanları, lahitleri, yapıları, tiyatrosu, yaban hayatı ve endemik bitkileriyle dikkati çekiyorGüllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan bölge büyük ilgi görüyor.Türkiye'nin en bakir antik kentleri arasında yer alan Termessos'a giden ziyaretçiler, yürüyerek ulaştıkları sarp kayalıklar üzerindeki tiyatrodan Antalya'yı seyretme fırsatı buluyor. Bölgedeki bitki florasını inceleme, kuş seslerini dinleme, dağ keçisi başta olmak üzere bazı yaban hayvanlarını izleyebiliyor. Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.