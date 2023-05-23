Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1,5 milyonu geçti

Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 585 bin 334 kişi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 585 bin 334'e ulaştı.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 oldu.Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.