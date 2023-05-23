Kadıköy'de polise saldıran 5 kişi serbest kaldı

Gün geçmiyor ki, magandalar bulundukları şehri birbirine katmasın…İstanbul’un Kadıköy ilçesi Moda Sahili’nde dün akşam yüksek sesle müzik açıp eğlenen bir grup, yürüyüş yolunu kapattı.Durum hemen polise bildirildi.Bunun üzerine bölgeye giden polis, grubu uyardı.Önce müziği kapatan grup daha sonra yeniden açtı, yolu da kapattı.Bunun üzerine polis kimlik kontrolü yapmak isteyince arbede çıktı.Polis memuru M.K.'nin, arbede sırasında sağ el tarak kemiği kırıldı.Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.Görüntülerde, bir kişinin polise yumruk attığı ve polis memurunun da grubu dağıtmak için havaya ateş ettiği anlar yer aldı.Kadıköy'de polise saldıran 5 kişi serbest kaldıKadıköy'deki arbedede polisin eli kırıldı"Bizi gözaltına alamazsınız"Polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan magandalar, bir anda kaçışmaya başladı.Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) ve Kadir G. isimli 5 kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından "Görevli Memura Mukavemet" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı.Magandalar gözaltına alındıktan sonra polis aracından da kaçmaya çalıştı.Kadıköy'de polise saldıran 5 kişi serbest kaldıKadıköy'de polis saldıranlar yakalandı5'i de serbest kaldıSeyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ifade edildi.Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Seyithan G., Barış G., Cahit K. ve İdris A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kadir G. ise bir ay ev hapsi şartıyla serbest kaldı.