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İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

İran'da yaşayan 58 yaşındaki Gholamreza Ardeshiri'nin, 17 yıldır yemek yemediği ve sadece gazlı içecekler tüketerek hayatta kaldığı öğrenildi. Ardeshiri, "Kendimi aç hissetmiyorum. 17 yıl önce yemek yemeyi bıraktım. Nedenini ben de bilmiyorum" dedi.

Ekleme: 23.05.2023 - 11:24 Güncelleme: 23.05.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum
İran'da yaşayan 58 yaşındaki Gholamreza Ardeshiri isimli adam, ilginç yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

2006 yılında yemek yemeyi bıraktığını söyleyen Ardeshiri, 17 yıldır gazlı içeceklerden başka bir şey tüketmediğini öne sürdü.

Bütün bir gazlı içecek şişesini tek yudumda bitirebildiğini de belirten 58 yaşındaki adam, “Kendimi aç hissetmiyorum. 17 yıl önce yemek yemeyi bıraktım. Nedenini ben de bilmiyorum” dedi.

Garip bir hisse kapıldım: Sanki ağzımın içinde saç gibi bir cisim varmış gibiydi
Yaşadığı durumun tıbben ifade edilemediğini söyleyen Ardeshiri, yemek yediğinde midesinde boğulmasına neden olan bir hissin varlığından söz etti.

Ardeshiri, 'Garip bir hisse kapıldım, sanki ağzımın içinde saç gibi bir cisim varmış gibi hissettim. Bu saçın başının ağzımın içinde, ucunun da midemin içinde olduğunu hissettim ve ne yaparsam yapayım bu saçı çıkarmak mümkün olmadı. Gerçekten tarif edemiyorum ama korkunç bir histi.' şeklinde konuştu.

Doktorlar çare bulamadı
Ardeshiri sözlerine şöyle devam etti:

“Herkes farklı bir doktor önerdi ve hastalığıma teşhis koymak için büyük çaba sarf ettiler. Ancak herhangi bir teşhis konulamadı. Bu histen kurtulmak için bir sürü doktora gittim. Son çare olarak psikiyatristle görüştüm. Ancak o da henüz durumun temeline inerek nedenini bulamadı.”

İran'da 17 yıldır yemek yemeyen adam: Kendimi aç hissetmiyorum

Günde 3 litre gazlı içecek tüketiyor: Yemek yiyen birini görünce midesi bulanıyor
Gün içinde çok az uyuduğunu da belirten Ardeshiri, 24 saatte 3 litreye yakın gazlı içecek tükettiğini de sözlerine ekledi.

Son olarak ise Ardeshiri, ailesinin gözünün önünde yemek yemesini dahi izleyemediğini ve bir kişinin yemek yediğini görünce midesinin bulandırdığını aktardı.
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