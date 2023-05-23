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HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Kılıçdaroğlu söz verdi tutuklu arkadaşlarımızı çıkarmak zorunda

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin vekili Sırrı Süreyya Önder, ortakları olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda kendilerine verdiği sözleri tutmak zorunda olduğunu söyledi. "Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var." diyen Önder, "Arkadaşlarımızın cezaevinde yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda" diye konuştu.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Kılıçdaroğlu söz verdi tutuklu arkadaşlarımızı çıkarmak zorunda
Ekleme: 23.05.2023 - 21:54 Güncelleme: 23.05.2023 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Kılıçdaroğlu söz verdi tutuklu arkadaşlarımızı çıkarmak zorunda
Terör örgütü PKK'nın ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunca Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 binden fazla oy fark yedi. Terör örgütleriyle iş birliği yapan ve göreve gelmesi durumunda terör tutuklularına ve KHK'lılara 'özgürlük' ve 'iş' vadeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde söylem değiştirdi.

İlk turda bozguna uğrayınca milliyetçi oldu

Terör örgütlerinin adını 'reklam yapamam' diyerek zikretmediğini belirten Kılıçdaroğlu, milliyetçilerin oyunu almak için PKK ve FETÖ'ye meydan okudu.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Kılıçdaroğlu'nun söz verdi tutuklu arkadaşlarımızı çıkarmak zorunda

HDP'nin vekili Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda kendilerine verdiği sözleri tutmak zorunda olduğunu söyledi.

'Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var.' diyen Önder, 'Arkadaşlarımızın cezaevinde yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş'a özgürlük' vaadi

Seçilmesi halinde 37 kişinin hayatını kaybettiği '6-7 Ekim olayları'nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden Kılıçdaroğlu, 'Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz' demişti.

Bu açıklamadan gazı alan HDP'liler, seçimler öndesinde düzenledikleri mitingde terör tutuklularının yanında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın da serbest kalacağını iddia etmişti.
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