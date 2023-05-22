  • USD: 19,80 - 19,84
  • EURO: 21,42 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz

Türkiye'nin, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı. Kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından gerçekleşen saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ve 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camı kırıldı. Alçak saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da paylaşımda bulunarak ABD'ye çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve diplomatik temsilciliklere gerekli korunmanın sağlanması çağrısında bulundu.

Ekleme: 22.05.2023 - 20:35 Güncelleme: 22.05.2023 - 20:36 / Editör: Ozge Selin
Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.


Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ve 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camı kırıldı.

Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da ABD'ye çağrı geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, ABD'den saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklere gerekli korumanın sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz

Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, "ABD’den saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırı sonrası New York Polisi'yle temasa geçildiği bildirilirken, Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi'nin olaya ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan’dan ABD’ye net mesaj: Türkevi’ne saldıran teröristi bulun
Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz
Linç operasyonlarının fitilini Kılıçdaroğlu ateşledi: Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan'ı vatan haini olmakla itham etti
Kılıçdaroğlu'na oy kampanyası yürüten Cem Yılmaz pes etti: Siyasetle ilgilenmememin büyük erdem olduğu anlaşılacak
CHP yandaşları yine kin kustu: İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a hakaretler savurdular
Sinan Oğan kararını verdi!
METE düşmana korku verecek! Gök Alp ile ateşlendi
Oktay Yaşar’ın ifadesi ortaya çıktı! 'Mesleğimden ötürü attığım tweetler...'
New York'ta Türk Evi'ne saldırı!
Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel, iktidarı hedef alıp tehditler savurdu
AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret: Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz...
Vizyon projede büyük şok! Opera binası sözleşmesi fesih edildi
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız
Gelecek Partisi'nde 11 istifa
'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi
Yunanistan'ı korku sardı! KAAN komşunun dengesini altüst etti
CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
Ekrem İmamoğlu, kendisinin engelleniyoruz iddiasını yine kendisi çürüttü
7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Bu güzergahları kullanacak sürücüler dikkat! Trafiğe kapalı olacak

Bu güzergahları kullanacak sürücüler dikkat! Trafiğe kapalı olacak

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor: Özel kutularda gidiyor devlet destek veriyor

Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor: Özel kutularda gidiyor devlet destek veriyor

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu