Türkevi'ne saldırı sonrası Türkiye'den ABD'ye çağrı: Faillerin tespit edilmesini bekliyoruz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı.Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.Saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ve 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camı kırıldı.Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da ABD'ye çağrı geldi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, ABD'den saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklere gerekli korumanın sağlamasının beklendiğini ifade etti.Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, "ABD’den saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Öte yandan saldırı sonrası New York Polisi'yle temasa geçildiği bildirilirken, Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi'nin olaya ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.