İletişim Başkanlığı sandık numaralarının değiştiği iddiasını yalanladı
Sosyal medyada gündeme gelen, "Sandık numaraları değişmiş. Eski seçmen kağıdıyla sandıklar bulunamayacak" şeklindeki iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine günler kala sosyal medya manipülasyonları sürüyor.
Ortaya son olarak, 'Sandık numaraları değişmiş. Eski seçmen kağıdıyla sandıklar bulunamayacak' iddiası atıldı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara cevap verdi.
İletişim Başkanlığı sandık numaralarının değiştiği iddiasını yalanladı
Seçmenlerin seçimin ikinci turunda 14 Mayıs'taki sandıklarında oy kullanacaklarını açıkladı.
Ayrıca, 'Seçmen kağıtları yeniden basılarak dağıtılacak' mesajı verdi.
Ortaya son olarak, 'Sandık numaraları değişmiş. Eski seçmen kağıdıyla sandıklar bulunamayacak' iddiası atıldı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara cevap verdi.
İletişim Başkanlığı sandık numaralarının değiştiği iddiasını yalanladı
Seçmenlerin seçimin ikinci turunda 14 Mayıs'taki sandıklarında oy kullanacaklarını açıkladı.
Ayrıca, 'Seçmen kağıtları yeniden basılarak dağıtılacak' mesajı verdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI