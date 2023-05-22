Ankara'da kritik görüşme: Kurtulmuş ve Özdağ'dan son dakika açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.Kurtulmuş görüşme sonrası açıklamada bulunuyor:Açıkçası hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit eden terör örgütünün tehdit olduğunu ortak görüşümüzdür.Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacağız. Resmi rakamlara göre 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Hükümetimiz onurlu ve güvenli geri dönüşü destekliyor.Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü. Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Zafer Partisi'nin de bu konuda desteğini almayı umuyoruz.Özdağ'ın açıklamaları da şöyle:Sayın Genel Başkanının ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz. Aramızda genel farklılıkların olduğu açıktır.Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yapılacak görüşmeyle ilgili de şöyle konuşmuştu:“Sayın Numan Kurtulmuş, kendisi beni arayarak randevu talep etti. Yarın görüşeceğiz. Ondandan sonra da partinin yetkili organlarıyla bu görüşmeyi değerlendireceğiz.”Ümit Özdağ, “Pazartesi günü Sayın Sinan Oğan bir açıklama yapacak. Zafer Partisi olarak bizim bir açıklamamız olmayacak. Zaten gerektiği zaman değerlendirmemizi yapıyoruz” dedi.ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlere ilişkin kararını bugün 17:00'de Ankara'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklayacak.