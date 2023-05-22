  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da kritik görüşme: Kurtulmuş ve Özdağ'dan son dakika açıklama

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Ekleme: 22.05.2023 - 14:12 Güncelleme: 22.05.2023 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da kritik görüşme: Kurtulmuş ve Özdağ'dan son dakika açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Kurtulmuş görüşme sonrası açıklamada bulunuyor:

Açıkçası hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit eden terör örgütünün tehdit olduğunu ortak görüşümüzdür.

Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacağız. Resmi rakamlara göre 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Hükümetimiz onurlu ve güvenli geri dönüşü destekliyor.

Şu anda 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere geri döndü. Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışıyoruz. Zafer Partisi'nin de bu konuda desteğini almayı umuyoruz.

Özdağ'ın açıklamaları da şöyle:

Sayın Genel Başkanının ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz. Aramızda genel farklılıkların olduğu açıktır.

GÖRÜŞME TALEBİ AK PARTİ'DEN
Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yapılacak görüşmeyle ilgili de şöyle konuşmuştu:

“Sayın Numan Kurtulmuş, kendisi beni arayarak randevu talep etti. Yarın görüşeceğiz. Ondandan sonra da partinin yetkili organlarıyla bu görüşmeyi değerlendireceğiz.”

Ümit Özdağ, “Pazartesi günü Sayın Sinan Oğan bir açıklama yapacak. Zafer Partisi olarak bizim bir açıklamamız olmayacak. Zaten gerektiği zaman değerlendirmemizi yapıyoruz” dedi.

OĞAN'IN KARAR GÜNÜ
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlere ilişkin kararını bugün 17:00'de Ankara'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklayacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız
Gelecek Partisi'nde 11 istifa
'Milliyetçilik' tiyatrosuna PKK arası! Teröristbaşı Karayılan, Kemal Kılıçdaroğlu desteğini yineledi
Yunanistan'ı korku sardı! KAAN komşunun dengesini altüst etti
CHP yandaşı Fatih Portakal millet iradesini hazmedemedi! AK Partili seçmene hakaret etti
Ekrem İmamoğlu, kendisinin engelleniyoruz iddiasını yine kendisi çürüttü
7’li koalisyonda kriz büyüyor: Babacan’dan CHP’lileri çıldırtacak açıklamalar
Terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Kalpler dağıtan dede artık yok! Batı umudunu yitirdi: Kılıçdaroğlu karakter mi değiştirdi?
Asgari ücretin altında geliri olmayan hane kalmayacak! Başkan Erdoğan duyurmuştu, temmuzda hazır
İşte örnek daire: Rekor derecede kısa sürede tamamlandı! Bakan Kurum: Her bir afetzede evine girene kadar bize rahat yok
Demokrat Parti lideri Uysal CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'ndan da Kılıçdaroğlu için oy istedi
Bakan Nebati muhalefete sert çıktı: İthal reçete meraklıları
MİT'ten PKK'ya Gara'da büyük darbe
Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız
CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak
Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Zonguldak'taki çocuk istismarında 5 tutuklama

Yurtdışından Türkiye’ye getirildi: Kızıl panda ilgi odağı oldu

Yurtdışından Türkiye’ye getirildi: Kızıl panda ilgi odağı oldu

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor: Özel kutularda gidiyor devlet destek veriyor

Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor: Özel kutularda gidiyor devlet destek veriyor

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu