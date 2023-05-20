İzmir'de korkunç cinayet! Yüksek sesli müzik tartışmasında babaannesini çapayla öldürdü!

İzmir'in Selçuk ilçesinde 58 yaşındaki Sevim Çetin ile 15 yaşındaki torunu E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.T.T. arasında yüksek sesli müzik dinledikleri için tartışma yaşandı. E.Ç. babaannesini başına çapayla vurarak öldürdü. 15 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.Korkunç olay, bugün Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'ndeki evde meydana geldi. 58 yaşındaki Sevim Çetin ile 15 yaşındaki torunu E.Ç. ve arkadaşı M.T.T. (15) arasında yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. E.Ç. ve arkadaşı M.T.T'nin evde buldukları çapayla başına vurdukları kadın, aldığı darbe sonucu düştü. Olay yerinden kaçan yaşı küçük şüpheliler, bir süre sonra Selçuk Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu polise bildirdi. Polis, sağlık ekipleriyle birlikte gittiği evde Çetin'in cansız bedenini buldu. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin E.Ç. ve M.T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.