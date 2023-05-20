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Bakan Soylu: Aramaların yüzde 72'si asılsız çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112'nin günde yaklaşık 350 - 400 bin çağrı aldığını belirterek , " Sadece afet döneminde bu çağrı 600 binin üzerine çıktı. Bizim bunları karşılama ortalamamız 1,02 saniye. Dünyada da böyle bir karşılık yok. Yani bunun için elbette ki burada en temel sıkıntılarımızdan bir tanesi yüzde 72'sinin asılsız çağrı olması. Eğer asıl çağrı olmasa hem personellerimiz çok daha rahat edecekler" dedi.

Ekleme: 20.05.2023 - 13:59 Güncelleme: 20.05.2023 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Aramaların yüzde 72'si asılsız çağrı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bir otelde düzenlenen programda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, AFAD, Göç idaresi ve 112 personelleri ile biraraya geldi.

Soylu, 'Türkiye'nin önemli sınamalarla karşı karşıya kaldığı 7 yılı hep birlikte yaşadık. Hem bu dönemi atlatmak hem de 21'inci yüzyılın taleplerini karşılamak için buradaki her kurumda ve diğer kurumlarımızda önemli değişiklikler yaşadık. Çok ciddi projeleri hep birlikte hayata geçirdik. Mesela Nüfus Genel Müdürlüğümüz çatısı altında öncelikle değişimi simgeleyen 'Yeni nesil konsept nüfus müdürlüğü projesini' başlattık. Bugüne kadar 70 il ve 818 ilçe olmak üzere toplam 888 hizmet birimini yeni konsepte göre yeniledik' diye konuştu.

'YURT DIŞI KAYNAKLI BİR ŞİRKETTE OLMASINDAN DA RAHATSIZLIK DUYDUK'

'Devletin bir Cemal yüzü vardır. Bir de Celal yüzü vardır' diyen Soylu, 'Cemal yüzü güler yüzlüdür. Cemal yüzü şefkatlidir. Cemal yüzü kapsayıcı bir de Celal yüzü var. Tabii Celal yüzü biraz devletin devlet olduğunu hissettiren bir yüzdür. Epey arkadaşlarımızla bir çalıştık. Gayret gösterdik. En nihayetinde şu noktaya geldik. Biz kendi biyometrik veri yazılımımızı kendimiz yapalım istedik. Ve bunun yurt dışı kaynaklı bir şirkette olmasından da rahatsızlık duyduk. Yerli ve milli bir yazılım ortaya koyalım istedik. Yerli ve milli bir yazılımı ortaya koyduk' dedi.

'ORTALAMAMIZ 1,02 SANİYE'

Bakan Soylu, 112 çağrı sisteminin uluslararası ödüle layık görüldüğünü söyledi. Soylu, 'Türkiye'nin her köşesinde şu an 79 ilde bu merkezleri hayata geçirdik. Kocaeli ve biraz önce söylediğim gibi Kırşehir merkezlerinde işlemleri devam ediyor. Tüm acil çağrı hizmetlerini tek numara altında topladık şunu söyleyeyim. Günde yaklaşık 350 - 400 bin çağrı aldınız. Sadece afet döneminde bu çağrı 600 binin üzerine çıktı. Bizim bunları karşılama ortalamamız 1,02 saniye. Dünyada da böyle bir karşılık yok. Yani bunun için elbette ki burada en temel sıkıntılarımızdan bir tanesi yüzde 72'sinin asılsız çağrı olması. Eğer asıl çağrı olmasa hem personellerimiz çok daha rahat edecekler' diye konuştu

'KENDİ YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUMUZU YAPTIK'

'Avrupa da 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda pasaport veremedi' diyen Bakan Soylu, 'Elimizdeki bütün pasaport stokları sona erdi. Ama en önemli meselelerden bir tanesini yaptık. Vatandaşımızı eksik etmemek için pasaport beslemesi yaptık. Bir tanesini normal yıllardan beri aldığımız Fransa'dan temin ettiğimiz pasaport beslemesi yaptık. Yani bize defteri gönderdiler. Biz de onları burada bastık. İkincisi Macaristan'la anlaştık. Macaristan'da tekrar bastık. Üçüncüsü bu esnada Darphane'de kendi yerli ve milli pasaportumuzu yaptık' dedi.
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