Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van mitinginde HDP ve PKK'nın kaldırılmasını istediği kayyum uygulamasını kaldıracağını bir kez daha ilan etti. Meydanda terör suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın özgür kalması için slogan atıldığı görüldü. HDP bayraklarının CHP bayraklarından daha fazla olması da dikkat çekti.KEMAL KILIÇDAROĞLU: KAYYUM UYGULAMASINI KALDIRACAĞIZCHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP'nin desteği ile miting yaptı. Miting sırasında HDP'yi ve PKK'yı memnun edecek vaatler veren Kılıçdaroğlu, 'Seçimle gelenlerin görevinden alındığını biliyorum, kayyum denilen garabeti tamamen bitireceğiz. Tamamını çözeceğiz.' dedi.'SELO'YA ÖZGÜRLÜK'Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın lehine sloganlar duyulurken, HDP'lilerin, 'Selo'ya özgürlük' şeklinde bağırdığı da duyuldu.HDP BAYRAKLARI CHP BAYRAKLARINDAN VE TÜRK BAYRAKLARINDAN FAZLAYDIHDP, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını açıktan ilan etti. Bu mitingde de ilk kez ilişkiler bu denli açık ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun mitingi adeta bir HDP mitingi havasında geçti. HDP bayraklarının fazlalığı dikkat çekti.KAYYUM UYGULAMASI NEDİR?Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya finansal, lojistik ve eleman temini açısından destek verdiği tespit edilen Belediye Başkanları görevlerinden alındı. Terörün finansman, lojistik ve eleman temini desteğini kesmek için bu isimlerin yerine vali ve kaymakamlar kayyum olarak atandı. Terör örgütü PKK, finansal, lojistik ve eleman temnininde zorlanmaya başlayınca kayyum uygulaması üzerinden sık sık mesajlar vermeye başladı. HDP de, terörle iltisaklı belediyelere atanan kayyumların kaldırılmasını sık sık dile getiriyor. Zira HDP'nin seçim beyannamesinde de bu madde açıkça yer alıyor. Kayyum uygulamasının kaldırılmasının ardından bir sonraki adım ise özerklik olarak gösteriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'den destek almak için yaptığı görüşme sonrası da kayyum uygulamasını kaldıracaklarını ifade etmişti. Daha önce CHP, yerel yönetimlere özerklik açıklaması da yapmıştı.