İzmir'de uyuşturucu uperasyonu: 9 kişi tutuklandı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 1617 sentetik ecza, 60 uyuşturucu hap, 400 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram sentetik kannabinoid, 15 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 104 fişek, 3 hassas terazi ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından 9'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Konak ilçesindekie uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 kişiden 9'u tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonları kapsamında 1617 sentetik ecza, 60 uyuşturucu hap, 400 gram sentetik uyuşturucu, 220 gram sentetik kannabinoid, 15 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 104 fişek, 3 hassas terazi ele geçirdi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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