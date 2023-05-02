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İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç'te güvenlik endişesi tırmanıyor. Türkiye'den veto yiyen İsveç'te gazeteler, olası bir savaş durumunda "İsveç hayatta kalamaz" şeklinde yorumlara yer verdi.

İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye
Ekleme: 2.05.2023 - 14:17 Güncelleme: 2.05.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte NATO'ya girmek isteyen İsveç, Türkiye'ye vaaddettiği taahhütleri yerine getirmediği için Türkiye'den NATO onayı alamadı.

Bu nedenle de olası bir Rusya saldırısı ülkeyi oldukça endişelendiriyor. İsveç basınında bugün olası bir savaş halinde ne olacağına yönelik 'Uyarı: Savaş çıkarsa İsveç hayatta kalamaz' başlıklı bir haber yayımlandı.

Ülkedeki pek çok ilçe idaresi yaşanacak herhangi bir savaş kriziyle başa çıkabilmek için ilaç ve bakım malzemeleri gibi stoklarını güncelleyeceğini ifade ediyor.

Bu nedenle NATO'ya vurgu yapılan haberde İsveç'in NATO'ya çok uygun bir yapısı olduğundan, ancak yine de hazırlıkların artırılması gerektiğinden bahsedildi.

İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye

Ülke NATO'ya giremediği şu an biraz panik halinde. Tatbikatlarını sıklaştıran silahlı kuvvetleri şu anda Aurora 23 askeri tatbikatı gerçekleştiriyor.

Aurora 23 İsveç'e yönelik bir saldırı durumunda iş birliğini güçlendirmek için yapılıyor.

İsveç'in NATO'ya girmesinin önündeki en büyük engel ise Türkiye. Birkaç ay önce İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle güvenlik endişeleri olduğu için NATO'ya girmek istemişti.

Ancak Türkiye'nin verdiği veto, bu durumu engellemişti. Nitekim, bir ülkenin NATO'ya girebilmesi için tüm NATO üyesi ülkelerin onay vermesi gerekiyor.

İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye

Türkiye ise özellikle teröre verdikleri destek nedeniyle iki ülkeye NATO için yeşil ışık yakmamıştı.

3'lü momerandumda iki İskandinav ülkesi de Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti. Ancak Finlandiya sözlerine uyarken, İsveç'te skandal üzerine skandal yaşandı.

Terör örgütü PKK'nın İsveç sokaklarında kol gezmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan alçak saldırı ve faşist Rasmus Paludan'ın Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakması durumu daha da gerginleştirmiş durumda.

İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye
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