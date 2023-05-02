  • USD: 19,44 - 19,48
  • EURO: 21,33 - 21,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gülşen’in davasında yarın karar çıkabilir

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada, yarın karar çıkması bekleniyor.

Ekleme: 2.05.2023 - 11:49 Güncelleme: 2.05.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Gülşen’in davasında yarın karar çıkabilirŞarkıcı Gülşen Çolakoğlu, geçen yıl 30 Nisan’da İstanbul Ataşehir'de sahneye çıktı.

Bir ara seyircisi ile diyaloğa giren şarkıcı, ekip arkadaşlarından birini işaret ederek “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” dedi.

Bu sözlerin yer aldığı video sosyal medyadan yayılınca, Türkiye ayağa kalktı.

Tutuklandı, 3 gün cezaevinde yattı
Şarkıcı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen soruşturma açıldı.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı, 25 Ağustos 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle Gülşen, tutukluluğunun 4’üncü gününde “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı, yeniden itiraz etti ve “konutu terk etmeme” şartının kaldırılmasını istedi.

Bu karar da hakim tarafından kabul gördü, şarkıcının adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Tüm cezai hükümler kaldırıldı
Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca ev hapsi de kaldırılan Gülşen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' ile haftada 1 gün 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Daha sonra ilk celsede, Gülşen'in imza atma şartı da kaldırıldı.

Tarih 26 Ekim 2022 gösterdiğinde ise Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı bitti.

Yarın karar çıkabilir
Gülşen’in İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, 3 Mayıs Çarşamba günü karar çıkması bekleniyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Bakan Soylu HDP bayrağının sallandığı Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi için konuştu: Ne Apo çıkacak ne Selo çıkacak
HDP'li Pervin Buldan: Selahattin de Figen de bütün arkadaşlarım cezaevlerinden çıkacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde skandal görüntüler: 'Dişe diş kana kan' diyerek teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar attılar
Bakan Kurum'dan gençlere iki müjde birden...
Binali Yıldırım: 11 gün sonra PKK, Kandil ve FETÖ'nün sesi soluğu kesilecek
Cudi'deki petrol keşfi muhalefeti rahatsız etti: Gazın etkisi geçti sırada petrol var
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a Afyon'da şok: Miting fiyaskolarına yenisini ekledi
Başkan Erdoğan duyurdu: Cudi-Gabar'da yeni petrol rezervi keşfedildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ve PKK'nın isteğine açık onay! CHP mitinginde 'Selo'ya özgürlük' sloganları
Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki!
Kirli ittifak artık gizlenmiyor: Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde HDP flamaları açıldı
Süleyman Soylu duyurdu: Şehit Mehmet Gündüz’ün kanı yerde kalmadı
Antalya'da coşkulu kalabalık: Başkan Erdoğan: Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek
Yunanistan'dan dikkat çeken yorum: Türkiye kendi kaderini kendi belirliyor! Başkan Erdoğan'ın katkılarını bir bir sıraladılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Mısır’ı Türkiye’nin ili yapıp özel ekonomi bölgesi olarak ilan etti
Bakan Kurum'dan dev yatırım müjdesi: Biz birileri gibi boş vaatlerde bulunmuyoruz
PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı: Bu faturanız devlet tarafından karşılanmıştır
İsveç'te savaş paniği: Hayatta kalamayız! Son umutları olan NATO için tek çareleri Türkiye
O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası

Çanakkale Boğazı'nda zehirli tehlike; pusula denizanası

Görmek için 2 saat yürüdüler: Korkudan dokunamadan geri döndüler

Görmek için 2 saat yürüdüler: Korkudan dokunamadan geri döndüler

İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık .

İznik Göl’ü çeklince ortaya çıktı! Tam 2 bin yıllık .

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Hindistan'da bir bebek, sırtında ek bir kolla dünyaya geldi

Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı

Togg’a ilk modifiye Adana’dan: Son halini paylaşıp sebebini böyle açıkladı