İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin yaşadığı oy kaybının ardından başvurduğu yöntemlerle daha da kötüye götürdü ve seçime günler kala geldiği noktada duyanların inanmakta güçlük çektiği ifadeler kullanmaya başladı. Katıldığı canlı yayında koalisyonu öven Meral Akşener, vatandaşların en rahat ettiği sistemin koalisyon olduğunu iddia etti.Altılı masanın da bir koalisyon olduğunu sözlerine ekleyen Akşener, 'Ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim, bir koalisyonda da bakanlık yapmış tek kişiyim' dedi.On yıllar boyunca koalisyon hükümetlerinden çok çeken Türkiye'nin yılları bu sistemle boşa harcanırken, milyonlarca liralık kaynaklar da heba oldu. Ortalam 2 yılda bir hükümetlerin yıkıldığı süreçlerden bugün istikrarı sağlayan başkanlık sistemine gelindi. Devlet mekanizmasının yavaş ilerleyişi, bir türlü alınamayan kararlar ve sonrasında yaşananlar koalisyonlara karşı milletin de tepkili olmasını beraberinde getirdi ve anayasal değişiklikle seçmen sistemi değiştirdi.İstikrarsızlığı doğuran koalisyon ortamı son olarak Millet İttifakı'nda cereyan etti.Türkiye'nin yeni koalisyonu: Altılı masa...6 muhalefet partisi bir araya gelerek altılı masayı oluşturdu. Buna PKK'nın uzantısı HDP de eklendi ve yapılan görüşmeler sonucu belirli konularda mutabakata varıldı.Ancak çözüme kavuşmayan çok sayıda konu masada tıkanıklığa da yol açtı. Bunun son örneği ise Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde İyi Parti ile masadaki diğer partiler arasında yaşandı.Hal böyle olunca seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda 6 partinin koalisyon hükümeti kurması söz konusu olacak. Koalisyon dönemine yeniden dönme ihtimali olan seçimlerle ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı.Duyanlar inanamadı! Meral Akşener'den koalisyon övgüsü ve itirafı'Altılı masada koalisyon görüşmelerini bilen tek siyasetçiyim.' diyen Akşener, koalisyonda bakanlık yapmış tek kişi olduğunu da söyleyerek 7'li masanın da özünde öncekiler gibi bir koalisyon olduğunu itiraf etti.Akşener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Ben o masada koalisyon görüşmelerini bilen tek kişiyim, bir koalisyonda da bakanlık yapmış tek kişiyim. Dolayısıyla özünde bir koalisyon bu. Öbürü de o bizimki de o. Aslında vatandaşın en rahat ettiği yer koalisyonlardır. Çünkü kimse sertlik yapamaz, çünkü hep bir denetleme mekanizması, çünkü hepimiz sizin oyunuza talibizdir.'