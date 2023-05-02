Cudi'deki petrol keşfi muhalefeti rahatsız etti: Gazın etkisi geçti sırada petrol var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cudi Gabar'da milyarlarca dolar değerinde yeni petrol rezervinin bulunduğunu duyurması muhalefette rahatsızlığa neden oldu. Şehit ailesine küfretmesiyle tanınan İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Gazın etkisi geçti, sırada petrol var." paylaşımı yaptı. Bir başka İYİ Partili Levent Özeren ise "Vay anasını sayın seyirciler. Seçime 12 Gün kala yine petrol bulundu. Binin arabalarınıza, basın gaza" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduKonuşmasının bir bölümünde yeni bir müjde açıklayan Erdoğan, Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu duyurdu.Erdoğan, 'Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde, bölgede 100 kuyu açacağız. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden rafineye sevk ettik' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cudi Gabar'da milyarlarca dolar değerinde yeni petrol rezervinin bulunduğunu duyurması muhalefette rahatsızlığa neden oldu.Şehit ailesine küfretmesiyle tanınan İYİ Partili Lütfü Türkkan, 'Gazın etkisi geçti, sırada petrol var.' paylaşımı yaptı.Bir başka İYİ Partili Levent Özeren ise 'Vay anasını sayın seyirciler. Seçime 12 Gün kala yine petrol bulundu. Binin arabalarınıza, basın gaza...' ifadelerini kullandı.